La lesión de Leo Coelho: molestia de Ruglio por filtración médica y lo que le dijo el jugador sobre el clásico

Leo Coelho, el zaguero brasileño de Peñarol y ex Nacional, está lesionado y su presencia en el clásico del próximo 1° de abril ha generado dudas, debido a que se manejan diferentes versiones sobre la magnitud de la lesión.

Desde los aurinegros se habla de una lesión muscular que le permitiría estar a la orden en el equipo de Alfredo Arias, quien lo considera indiscutible en la defensa.

Pero este martes se informó a nivel de prensa que el zaguero sufre un “desgarro fibrilar grado 2 en el músculo gemelo interno”, según indicaron en 100% Deporte de radio Sport 890.

Leo Coelho en Peñarol

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, fue consultado sobre el tema y se expresó al respecto, manifestando lo que habló con el médico del club y con el propio jugador, y también su molestia con la filtración de un informe médico.

Ruglio contó a Sport 890 que Coelho le dijo: “Nacho yo si hubiese tenido un desgarro hubiese salido del partido rengueando y salí normal. Yo el clásico no me lo pierdo ni loco, yo el clásico lo juego”.

Inés Guimaraens Leo Coelho en Peñarol y ante Nacional

En Peñarol estiman que el jugador estará pronto en 10 días, para la mitad de la semana que viene. Además, no iba a jugar el sábado contra Liverpool porque tiene cuatro amarillas, para que no corriera riesgos de llegar a la quinta y quedar suspendido.

“Estamos seguros que Leo va a jugar este clásico”, dijo Ruglio. “Cuando lo llamé me dijo: ‘yo ese clásico lo juego sí o sí aunque me tengan que sacar en camilla. Hoy ya me siento impecable’”.

Molestia con la filtración médica

Ruglio también se refirió a la forma de manejar la información que hace Peñarol con respecto a las lesiones sin dar con exactitud la magnitud de cada caso. “Esto es un juego de estrategia”, señaló.

Pablo Porciúncula / AFP Leo Coelho en Peñarol

“No me quejo de que los periodistas tengan la información”, agregó. “Las cosas de Peñarol definimos cómo la hacemos cuidando al club y a nuestra estrategia”.

También manifestó su molestia por la filtración de una información clínica que debe estar dentro del secreto médico.

“Hablamos con la (Asociación) Española y más, cómo había esa información médica circulando y quién la mueve”, dijo.

“Sí me tengo que quejar del lugar de donde sale la información, porque hay información médica que de ahí no puede salir. Lo hablé directamente con el presidente de la Española y le dije esto no puede pasar, son informaciones médicas”, agregó.