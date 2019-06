Mirá todos los detalles, fechas y horarios de la Copa América de Brasil

La Copa América de Brasil 2019 ya es una realidad y desde el próximo viernes 14 cuando debute el local enfrentando al seleccionado boliviano.

Uruguay recién debutará el próximo domingo 16 a la hora 19 contra los ecuatorianos.

Referí presenta aquí un informe detallado con todos los horarios de todos los encuentros de la Copa en hora uruguaya, día a día.

Así son los grupos

Los combinados cabezas de serie son, además del anfitrión Brasil, Uruguay y Argentina. Esto se definió debido a la posición que ostentan en el ranking FIFA.

GRUPO A: Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú.

GRUPO B: Argentina, Colombia, Paraguay y Catar.

GRUPO C: Uruguay, Ecuador, Chile y Japón.

¿Cómo se clasifican a los cuartos de final? Los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.



Empieza el viernes 14

La Copa América comenzará el viernes 14 de junio con el encuentro entre el local, Brasil y Bolivia a la hora 21.30. El partido se disputará en el Estadio Morumbí de San Pablo.

Así es el fíxture de la primera fase

Día por día, así se disputarán los partidos de la primera fase de la Copa América con los horarios incluidos.

14 de junio



GRUPO A: Brasil-Bolivia. Estadio Morumbí, San Pablo. Hora: 21.30.



15 de junio



GRUPO A: Venezuela-Perú. Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre. Hora: 16.



GRUPO B: Argentina-Colombia. Estadio Arena Fonte Nova, Bahía. Hora: 19.



16 de junio



GRUPO B: Paraguay-Catar. Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Hora: 16.



GRUPO C: Uruguay-Ecuador. Estadio Mineirao, Belo Horizonte. Hora: 19.



17 de junio



GRUPO C: Japón-Chile. Estadio Morumbí, San Pablo. Hora: 20.



18 de junio



GRUPO A: Bolivia-Perú. Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Hora: 18.30.



GRUPO A: Brasil-Venezuela. Estadio Arena Fonte Nova, Bahía. Hora: 21.30.



19 de junio



GRUPO B: Colombia-Catar. Estadio Morumbí, San Pablo. Hora: 18.30.



GRUPO B: Argentina-Paraguay. Estadio Mineirao, Belo Horizonte. Hora: 21.30.



20 de junio



GRUPO C: Uruguay- Japón. Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre. Hora: 20.



21 de junio



GRUPO C: Ecuador-Chile. Estadio Arena Fonte Nova, Bahía. Hora: 20.



22 de junio



GRUPO A: Perú-Brasil. Estadio Arena Corinthians, San Pablo. Hora: 16.



GRUPO A: Bolivia-Venezuela. Estadio Mineirao, Belo Horizonte. Hora: 16.



23 de junio



GRUPO B: Catar-Argentina. Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre, 16.



GRUPO B: Colombia-Paraguay. Estadio Arena Fonte Nova, Bahía. Hora: 16.



24 de junio



GRUPO C: Chile-Uruguay. Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Hora: 20.



GRUPO C: Ecuador-Japón. Estadio Mineirao, Belo Horizonte. Hora: 20.



Así es el fixture de los cuartos de final hasta la final

CUARTOS DE FINAL



27 de junio



1° GRUPO A-3° GRUPO B o C. Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre. Hora: 21.30. (1)



28 de junio



2° GRUPO A-2° GRUPO B. Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Hora: 16. (2)



1° GRUPO B -2° GRUPO C. Estadio Arena Corinthians, San Pablo. Hora: 20. (3)



29 de junio



1° GRUPO C -3° GRUPO B o C. Estadio Arena Fonte Nova, Bahía. Hora: 16. (4)



SEMIFINALES



2 de julio



GANADOR (1)-GANADOR (2). Estadio Mineirao, Belo Horizonte. Hora: 21.30. (A)



3 de julio



GANADOR (3)-GANADOR (4). Estadio Arena do Gremio, Porto Alegre. Hora: 21.30. (B)



TERCER PUESTO



6 de julio

PERDEDOR (A)-PERDEDOR (B). Estadio Arena do Corinthians, San Pablo. Hora: 16.



FINAL



7 de julio

GANADOR (A)-GANADOR (B). Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Hora: 17.