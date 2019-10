Moreira declarará este martes ante fiscal de Colonia

La fiscal de Colonia, Eliana Travers, citó para este martes a Carlos Moreira para interrogarlo por los audios en los que el intendente de Colonia le dice a la edila de su partido, María José García, que accedería a ampliar los cupos para las pasantías en la comuna si ella tiene sexo con él.

Los audios habían sido enviados el viernes por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a Travers. Díaz encomendó a la fiscal que evaluara si debía iniciar una investigación penal y actuara “como estime pertinente”.

El viernes en una conferencia de prensa Moreira negó que exista delito en su proceder. El jefe comunal dijo que la conversación con la edila ocurrió en ese tono porque tuvo una "relación sentimental" con la mujer. El jerarca negó que se tratara de un caso de acoso, ni de corrupción. En tanto, García declinó hacer declaraciones a El Observador y dijo que se está asesorando.

Travers dijo que por el momento no brindará detalles sobre la investigación ni quiso informar si citó a García y a otros que pueden estar involucrados.

El Observador consultó a abogados penalistas sobre las posibles implicaciones penales de Moreira y lo que puede pasar con García. El penalista Juan Fagúndez dijo que lo primero que hay que investigar es como fue obtenida la grabación porque es la única prueba que existe y podría ser inválida. Por otro lado, dijo que se podrá indagar si existió abuso de su cargo para obligarla a una promesa indebida pero para ello deberá probarse que se designó a alguien en las pasantías que la edila pidió. En este caso la fiscalía podría alegar la existencia de un delito de abuso de funciones.

En tanto, la penalista Beatriz Scapusio consideró que a priori no ve conducta delictiva de lo que surge de los audios. "Podrá existir alguna de las múltiples formas de violencia comprendidas en la ley integral de violencia de género pero no hay delito", dijo. Para Scapusio además no existe tampoco acoso laboral porque no hay una relación de dependencia porque no trabajan en la misma repartición, sino que ella es una edila que le hizo un pedido por cargos al intendente.

García es actualmente pareja de Andrés Sobrero, quien fue director de Turismo de la Intendencia de Colonia en la actual gestión de Moreira y aspiraba a liderar la lista a Diputados del sector del intendente, pero fue relegado de ese lugar en favor de Colman. En diálogo con El Observador, Sobrero negó estar relacionado a la divulgación de los audios y defendió a su pareja. "No sé si partieron de ella o no, lo tiene que decidir la justicia. En setiembre del año pasado ella dejó de salir con él (Moreira). No quería ser tomada como una mujer más, sino como una pareja de verdad, y le pidió no seguir. Ella es militante y sigue la línea mía en la nueva lista. Veremos si el audio es de ella o no. No nos podemos apresurar", comentó.