Corte Electoral: si Moreira es electo senador, por ahora no tiene impedimentos para no asumir

Hasta ahora, el intendente de Colonia, Carlos Moreira, no tiene ningún impedimento técnico o legal para asumir su banca en el Senado en caso de ser electo, pese a haber renunciado al Partido Nacional y a su candidatura a una semana de las elecciones nacionales, informó a El Observador el ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach.

Hasta este lunes la Corte Electoral no recibió "ninguna comunicación" sobre el escándalo que se desató este viernes sobre el intendente de Colonia y que derivó en que el jefe comunal presentara su renuncia al Partido Nacional y como candidato al Senado por Alianza. Esto implica que por ahora ahora está en manos del exdirigente blanco asumir su banca.

A una semana de las elecciones, se trata de un caso sin precedentes para el organismo estatal. Moreira ocupa el segundo lugar al Senado de la lista 2004, por debajo del senador Larrañaga. Su suplente es el diputado Jorge Gandini. Moreira anunció el sábado a última hora de la noche que no asumirá en el Parlamento en caso de conseguir los votos.

Para la Corte Electoral esa hoja de votación "está firme", por lo que si antes de las elecciones el partido no presenta una comunicación y la lista 2004 consigue dos lugares al Senado, Moreira debe ser proclamado por la Corte, salvo que renuncie a la banca como lo indicó en su carta.

Según dijo El Observador el ministro Pablo Klappenbach, no hay antecedentes de una situación así ni está previsto en la ley qué sucede si luego de que la hoja de votación se firma se quiere sacar a un candidato. "Si se llega a presentar alguna comunicación, la Corte tendrá que analizarlo", explicó el ministro.

Por medio de una carta que Moreira envió al directorio del Partido Nacional este sábado, comunicó que la escasez de tiempo lo puso en "la difícil situación de tener que optar entre defender" su honor o permitir "que se afecte el resultado electoral y el destino de la patria". "Ante ello, para no causar daños a mi partido, manifiesto desde ya que renuncio a mi condición de candidato al Senado de la República y a la condición de integrante del Partido Nacional, no así a mi condición de blanco de la cual me honro", señala la carta.

El escándalo se desató el viernes cuando empezaron a circular en redes sociales dos audios en los que el intendente de Colonia le dice a la edila de su partido María José García que accede a ampliar los cupos para las pasantías en la comuna a cambio de sexo con ella.

García es actualmente pareja de Andrés Sobrero, quien fue director de Turismo de la Intendencia de Colonia en la actual gestión de Moreira y aspiraba a liderar la lista a Diputados del sector del intendente, pero fue relegado de ese lugar en favor de Mario Colman.

Horas después de que se confirmó que quien hablaba en el audio era Moreira, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, realizó una conferencia de prensa junto con la fórmula presidencial blanca para repudiar los hechos. La misma tarde, el intendente blanco también dio una conferencia de prensa en el hotel Embajador de Montevideo en el que dio su versión de los hechos y se lamentó que el líder de su sector lo haya condenado sin antes hablar con él.

Los audios fueron enviados por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a la fiscal de Colonia, Eliana Travers, quien citará a Moreira en el marco de la investigación este martes.