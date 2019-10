“No sé de dónde partieron los audios, que se expida la Justicia”

¿Qué valoración hace de lo ocurrido con los audios?

El intendente iba a hacer la denuncia en el juzgado. Hasta que la Justicia no diga algo oficial sobre lo que pasó no puedo dar una opinión. Se tienen que probar una cantidad de cosas. Me han involucrado en algo que no tengo nada que ver, más allá que soy el compañero de la persona que supuestamente dice el intendente que sería la del audio (María José García). La Justicia es la que tiene que comprobar todo.

¿Usted no tiene que ver con lo que pasó?

Yo estuve trabajando muchos años con el intendente y tuve problemas con la designación del candidato que eligió a diputado (Mario Colman). Esa decisión se manejó muy mal, me tendrían que haber dicho antes. Yo iba consultando mucho y él (por Moreira) dejaba pasar y pasar. Lo único que decidí fue no trabajar por ese diputado y trabajar por otra lista. Es lo que quería hacer porque me decían que me quedara en mi casa. Trabajo con todo el empeño posible para que el Partido Nacional gane la elección. Hasta ahí es mi participación.

¿Los audios no partieron de su pareja?

A mi pareja la defiendo. No sé si partieron de ella o no, lo tiene que decidir la Justicia. En setiembre del año pasado ella dejó de salir con él (Moreira). No quería ser tomada como una mujer más, sino como una pareja de verdad, y le pidió no seguir. Ella es militante y sigue la línea mía en la nueva lista. Veremos si el audio es de ella o no. No nos podemos apresurar.

¿Y cómo toma que se la involucre en este asunto?

Lo tomo mal. Ella también está sufriendo las consecuencias de los comentarios, pero está con mucha fuerza. Mucha gente en el entorno de Moreira sabe cómo ella no iba a reuniones porque siempre le seguía insistiendo en una relación que se había cortado hace un año. Que la Justicia evalúe y se expida es lo mejor para nosotros y la sociedad.

¿Va a seguir integrando la lista que encabeza Ricardo Planchón como diputado por Colonia?

No hice nada contra el intendente. Tengo la conciencia tranquila. Es ilógico que piense en renunciar. Sí discutí en su momento y el intendente me echó de la Dirección de Turismo cuando cinco días antes había dicho que yo estaba haciendo una excelente gestión. Me echó porque no quería seguir los pasos que él marcaba. Me costó el puesto de trabajo, pero no perdí la dignidad de expresar lo que pensaba y de trabajar por el Partido Nacional. Lamentablemente también han involucrado la candidatura de Planchón que creo no tiene nada que ver.