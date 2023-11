Movida de piezas en EEUU y los precios de los granos cayeron

Esta semana se pinchó el avance de los precios de los granos por un informe bajista en Estados Unidos, el precio del ganado gordo sigue presionado y no repunta, mientras que la lana corrigió al alza por razones cambiarias.

Mientras en Uruguay las cosechadoras aprovechan los días sin lluvia para levantar la colza, la cebada y el trigo, los precios del mercado internacional tuvieron un freno este jueves.

El mercado de granos cerró la semana con un panorama nítidamente bajista para soja y maíz, influenciado por la producción récord de maíz que se pronostica en Estados Unidos y la cosecha de soja mayor a lo que se esperaba. El trigo perdió casi todo lo que había ganado en la semana.

El informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó la producción de soja y maíz en Estados Unidos el jueves, un escenario que el mercado no esperaba.

Se cortó así una racha que había llevado la cotización de la soja de la cosecha 2024 de US$ 491 a US$ 513 en menos de 10 días.

La soja cerró la semana a US$ 504, por debajo de los US$ 508 del viernes pasado.

El USDA no solo elevó la producción de Estados Unidos por encima de las previsiones del mercado, debido mejores proyecciones de rendimiento. También mantuvo en 163 millones de toneladas la estimación de producción de Brasil, una posición cauta si se tienen en cuenta las dificultades que está atravesando la siembra, pero en línea con la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab), que elevó de 162 a 162,42 millones de toneladas su estimación sobre la producción de soja brasileña.

Las importaciones de China se mantuvieron firmes en 100 millones de toneladas para 2024, en línea de la demanda de los últimos años.

En Uruguay la referencia para la soja bajó de los US$ 460 que había alcanzado a principios de la semana a menos de US$ 450.

Para el maíz el USDA subió la vara y proyectó una zafra récord de 387 millones de toneladas que llevaría los precios por debajo de los US$ 200 por tonelada en Estados Unidos y también en Sudamérica, abaratando el precio de las raciones.

Para Brasil se mantuvieron incambiadas las previsiones sobre la producción de Brasil y sobre las exportaciones, en 129 y 55 millones de toneladas, muy superiores a las estimaciones de la Conab de 119 y 38 millones, respectivamente.

Las cotizaciones de maíz cerraron la semana en su menor valor del año con un ajuste de casi 3% tras el informe del jueves: la posición diciembre bajó de US$ 187 a US$ 182 por tonelada y la de mayo 2024, referencia para la cosecha de Uruguay, cayó de US$ 197 a US$ 192.

Para el trigo el abastecimiento aparece equilibrado, con alzas en Ucrania y Rusia y correcciones a la baja en Australia y Argentina.

Tras el octubre más seco desde 2002 la cosecha de trigo de Australia fue recortada de 24,5 a 17,5 millones de toneladas.

En Argentina también fue corregida a la baja la producción, hasta 13,5 millones de toneladas por falta de agua y heladas, mientras que en Brasil el cultivo se expone a graves problemas de calidad por el exceso de lluvias, lo que constituye una oportunidad para la cosecha potencialmente récord de Uruguay.

El trigo en la posición diciembre cerró la semana a US$ 211 en Chicago, algo por encima de la semana anterior. En Uruguay la referencia se ajustó de US$ 220 a US$ 218, la cebada cervecera cotiza a US$ 214 y la de exportación a US$ 180.

La colza, que es la más avanzada en la cosecha con rendimientos de 1.700 kilos por hectárea, también tuvo una semana bajista y perdió la referencia de US$ 400 para cerrar la semana sobre los US$ 380 por tonelada.

El arroz sigue en una escalada impresionante en Brasil y se acerca a los US$ 23 por bolsa, el precio más alto desde 2008.

Ganaderos se resisten a las bajas

En la última semana se mantuvo la presión de la industria frigorífica sobre los valores de la hacienda gorda y sigue sin armarse mercado.

Las plantas que no tienen cuota y están faenando ganado de pasto manejan propuestas de valores de US$ 2,90 a US$ 3 por kilo para los novillos y de US$ 2,60 a US$ 2,70 para la vaca. En ambas categorías se concretan negocios puntuales por encima de esos valores. La referencia para la vaquillona está en el eje de US$ 2,90 por kilo.

Los frigoríficos abocados a la faena de ganados de corral proponen valores por debajo de la media –o no pasan precio– con entradas más largas que llegan hasta 20 días.

Persiste “una resistencia de los productores a tomar los precios a los que la industria pretende comprar", comentó Gustavo Basso, del escritorio Gustavo Basso Negocios Rurales.

Si bien hay mucho ganado preparado, el productor está con buena disponibilidad de forraje y "fortalecido en su posición esperando que el mercado reaccione", dijo.

“Los que quieren comprar ganado hoy tienen que convalidar valores más arriba de lo que propone la industria”, remarcó el operador.

Los mercados externos no reaccionan en precio y, aunque el último dato semanal de precio de exportación mostró un repunte, el promedio de octubre fue el más bajo del año: US$ 3.910 por tonelada. Se trata de un ajuste de 4% respecto a setiembre y 17% por debajo de igual mes del año pasado. La semana pasada se ubicó en US$ 4.397 por tonelada, de acuerdo a los datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes.

A nivel de faena de vacunos, octubre fue el mes de mayor actividad en lo que va del año con 223.500 cabezas, 15% más que el mismo mes del año pasado. El último dato semanal fue de 52.848 vacunos, la segunda faena más alta del año. En comparación al año pasado se llevan faenados 175 mil vacunos menos hasta el 4 de noviembre.

A contrapelo del gordo y de la mano de las lluvias, los precios del ganado de reposición muestran firmeza por la sostenida demanda de invernadores y recriadores.

En Plaza Rural esta semana se colocó el 94% de la oferta, con leves bajas en algunas categorías y destacadas subas en otras. Los terneros promediaron US$ 2,15, una suba de 2,4% frente al remate anterior, en un mercado dinámico y con puja.

En lanares hay neta preferencia de la industria por animales livianos, con un alto nivel de oferta estacional tras las esquilas y entradas largas.

El ovino pesado sigue estando difícil de colocar y es el cordero mamón el que tiene mayor fluidez comercial. Los negocios rondan los US$ 2,88 para el cordero, US$ 2,45 para los capones y US$ 2,35 las ovejas.

La faena ovina cayó 15% en la última semana con 27.368 animales, el 73% de ellos corderos. En octubre la faena ovina bajó 12% respecto al mismo mes de 2022 y en el acumulado anual está 16% por encima, unas 150 mil cabezas más.

Repunte para la lana

La lana se despegó del piso de precio para los últimos tres años y el Indicador de Mercados del Este subió 1,1% desde la semana anterior, de US$ 7,15 a US$ 7,23 por kilo base limpia. La apreciación del dólar australiano fue la principal causa del incremento de las referencias en Australia, que en la divisa local cayó en la primera jornada de remates de la semana y repuntó en la segunda.

Los mejores desempeños estuvieron en el extremo más fino, desde 18 micras en adelante, en el rango de lanas de 21 y 22 micras. Las lanas cruza y Corriedale de 26 a 30 micras operaron a contramano de la tendencia del mercado y perdieron algunos centavos, aunque en lo que va de zafra son las categorías que más se apreciaron.

Los precios en el mercado local se mantienen estables.

Los lotes de entre 18 y 19 micras de lana Merino, acondicionados y grifa verde se venden en el entorno de US$ 6 a US$ 6,50 por kilo base limpia.

Entre 20 y 21 micras, las lanas Merino acondicionadas y grifa verde operan en el eje de US$ 5 a US$ 5,50 por kilo vellón

Por lanas cruza de entre 24 y 25 micras las referencias están en US$ por kilo vellón y US$ 1 por kilo base sucia para las lanas Corriedale de 27 y 28 micras acondicionadas y grifa verde.