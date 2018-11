Muere a los 90 años Nicolas Roeg, vanguardista director de cine británico

Getty Images En 2012, Nicolas Roeg ganón el premio del Círculo de Críticos de Cine de Londres.

Nicolas Roeg, el director de cine británico que se caracterizó por su cinematografía experimental y narrativa no lineal, murió a los 90 años, según informa su familia.

En una carrera que abarcó seis décadas, fue celebrado por sus realizaciones tanto originales como polémicas.

Sus películas, que incluyen "Walkabout" y "Performance", abordaban temas de profunda complejidad psicológica con escenas de violencia cruda y sexo gráfico.

"Don´t Look Now", un filme de suspense psicológico de 1973, causó escándalo por las escenas sexuales entre sus protagonistas Julie Christie y Donald Sutherland.

Roeg tuvo predilección por incluir a estrellas del rock and roll en sus elencos.

Getty Images Le gustaba trabajar con estrellas de rock and roll, como David Bowie, aquí en "The Man Who Fell to Earth".

Primero trabajo con Mick Jagger en el enrevesado drama criminal "Performance", luego con David Bowie en la película de ciencia ficción "The Man Who Fell to Earth", y posteriormente con Art Garfunkle en la cinta igualmente de suspense y obsesión sexual "Bad Timing".

Confuso y hechizante

Nicolas Roeg fue uno de los realizadores de cine más originales jamás producidos por Reino Unido.

Nacido en St. John´s Wood, en el norte de Londres, en 1928, Roeg se inició en la industria cinematográfica preparando el té para el equipo y luego operando la claqueta en los estudios Marylebone.

Getty Images En "Performance", los personajes interpretados por James Fox y Mick Jagger intercambiaron personalidades.

Desarrolló un interés en fotografía que lo llevo al cargo de cinematógrafo. Esa experiencia le sirvió para dotar sus trabajo de una impactante calidad visual.

Uno de sus primeros trabajos fue con el celebrado director David Lean en la filmación de "Lawrence de Arabia", donde fungió como director de la segunda unidad de fotografía.

Frecuentemente exasperaba a los críticos y se ganó la reputación de ser muy duro con sus actores.

También le encantaba intercambiar personajes, mezclar escenas y cronología con lo que confundía y hechizaba a su público.

Un crítico lo describió una vez como un mago y un malabarista.

"Nunca he hecho un guión gráfico de nada", dijo en una entrevista. "Me gusta la idea del azar. Lo que hace a Dios reír son las personas que hacen planes".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=rKSb6yzhd_U

https://www.youtube.com/watch?v=cSrCdOmG1L4

https://www.youtube.com/watch?v=KIUCiDzW4uY