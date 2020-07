Muere la legendaria actriz Olivia de Havilland, la última estrella de la Edad de Oro de Hollywood

Olivia de Havilland, una de las últimas estrellas de la Edad de Oro del cine de Hollywood, murió a la edad de 104 años en París, informó la familia este domingo.

BBC Uno de los grandes papeles de Olivia de Havilland fue el que hizo en "Lo que el viento se llevó".

Con una carrera de más de 50 años en la que participó en unos 50 largometrajes, De Havilland era la última actriz sobreviviente del filme clásico "Lo que el viento se llevó" (Gone with the Wind, 1939).

Su interpretación del papel de Melanie le valió una de sus cinco nominaciones a los premios Oscar. Hasta su muerte era la artista viva con más edad que haya ganado uno de los premios de la Academia.

De Havilland fue fundamental para la eliminación del llamado "sistema de estudio de Hollywood", lo cual le permitió a los actores obtener mejores contratos.

Una diva y líder del gremio

Olivia Mary de Havilland nació en Tokio en 1916 y a muy corta edad se mudó a California con su familia.

Hizo su gran aparición cinematográfica en "El capitán Blood" (Captain Blood, 1935), al lado de Errol Flynn, una pareja que hizo química casi de inmediato..

Getty Images De Havilland y Errol Flynn fueron una de las parejas más admiradas de Hollywood en la primera mitad del siglo XX.

Poco después fue elegida para el papel de Melanie en la adaptación épica de David O Selznick de la novela de Margaret Mitchell, "Lo que el viento se llevó".

Sin embargo perdió el premio a Mejor actriz de reparto de la Academia ante Hattie McDaniel, quien interpretó a Mammy en la película.

EPA Olivia de Havilland vivía en París desde la década de 1960.

Su estatuilla llegó unos años después, en 1946, por su papel en Lágrimas de una madre (To Each His Own, 1946), y luego un segundo por "La heredera" (The Heiress) en 1949.

Continuó una legendaria carrera hasta finales de la década de 1980.

Fuera de la pantalla, fue una líder en la lucha de los actores contra los grandes estudios que en un momento tuvieron el control total sobre sus estrellas.

Con el respaldo del Screen Actors Guild, llevó a Warner Brothers a los tribunales luego de que el estudio alargó la vigencia de su contrato original como penalización por rechazar papeles.

La Corte Suprema de California falló a su favor en lo que se conoció como la Ley De Havilland que alivió el control que los estudios tenían sobre sus actores.

