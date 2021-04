Mujica: "Hemos vuelto al tiempo de presionar a la prensa; contradicciones en el mundo de la libertad responsable"

El expresidente de la República José Mujica denunció este domingo que trabajadores de la prensa están sufriendo presiones de parte de integrantes del oficialismo.

El exmandatario frenteamplista dijo en el espacio Hablando al sur de la radio M24 que hay quienes desde el oficialismo “viven llamando a los periodistas, presionándolos”.

“Achicá, achicá, achicá un poco, aun con periodistas que son más que liberales con quienes gobiernan, aun así”, sostuvo, y añadió que hay "verdades que caminan públicamente” y otras que van “de boca en boca”.

“Hemos vuelto al tiempo de presionar a la prensa; contradicciones en el mundo de la libertad responsable”, señaló con una alusión a la frase acuñada por el presidente Luis Lacalle Pou de la "libertad responsable".

El periodista Aldo Silva fue cuestionado este fin de semana por la senadora nacionalista Graciela Bianchi luego de que le pidiera al primer mandatario que fuera él quien informara sobre la cantidad de muertos por covid-19 en Uruguay. "Al presidente lo que le pediría es: si tenés 70 muertos, anuncialo vos. Anúncielo usted, señor presidente; usted es el presidente de la República”, dijo Silva el viernes en radio Sarandí.

Mujica se refirió también, aunque sin mencionarlo, a los cuestionamientos al programa La letra chica de TV Ciudad. “Aparecen ofensas por un programas satírico, un programa de televisión, como si no fuera eterno, como si en el pasado no nos hubieran tomado el pelo a todos, como si no estuviéramos acostumbrados y como si fueran tan inocentes los señores ofendidos”.

En el espacio radial, Mujica también se refirió a la lentitud que registra la vacunación contra el covid-19 en Canelones respecto a los demás departamentos del país y señaló que muchos apuntan contra el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, pero dijo que el responsable, a su criterio, es el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian.