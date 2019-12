Mujica pateó el tablero

El expresidente de la República José Mujica se empeña en provocar a propios y ajenos cantando sus verdades a los cuatro vientos y que se ofenda quien quiera.

La última entrevista del año del semanario Voces es una demostración de que el último caudillo vivo a sus 85 largos años sigue en pie de guerra y que juega al todo o nada. Los conceptos vertidos sobre la agenda de derechos en la revista semanal de izquierda parecen milimétricamente pensados para generar la controversia que efectivamente provocaron.

“Pienso que la agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana. Con su culo cada cual que haga lo que quiera, mientras no joda a otro. Existió toda la vida”, sostuvo.

La agenda de derechos es un popurrí de reivindicaciones que treparon al tope de la agenda pública en los países del primer mundo, agitados por los círculos intelectuales de clase media universitaria de izquierda, oenegés y oficinas de cooperación técnica internacional. Anidaron en las redes sociales y en los medios progresistas hasta hacer creer que los problemas prioritarios de las personas en todo el mundo eran exclusivamente los que marcaban esa agenda. Así llegaron a Uruguay, donde se repitió el esquema.

Es evidente que el devenir del tiempo, la evolución de la sociedad y sus leyes, el innegable anhelo de libertad que guía a los seres humanos a lo largo de la humanidad iba a determinar que muchas de esas reivindicaciones se convirtiesen en derechos. Algo que efectivamente sucedió y está bien. Es justo. Tan bien como los debates y discusiones que esas mismas reivindicaciones generaron. En Uruguay muchas de esas leyes como el matrimonio homosexual, la ley de la marihuana, la ley trans, el aborto y otras fueron discutidas por la gente antes de aprobarse. Pero en muchos casos la mayoría parlamentaria del Frente Amplio (FA) impidió que se recogieran buenos aportes de la oposición. Es lo que ocurre cuando no se escucha el otro.

Pero lo que no decodificó una parte de la izquierda vernácula es que esos temas no eran la principal preocupación de las grandes mayorías silenciosas, sí de las más ruidosas, pero no de las calladas. La elección del millonario Donald Trump en Estados Unidos debió servir de un llamado de atención a quienes pregonaban como única bandera la multicolor agenda de derechos dejando en segundo y tercer plano la agenda más profunda de derechos básicos para cualquier sociedad como lo es el reclamo por seguridad, empleo, salud y educación para los hijos.

Trump ganó las elecciones con un discurso impensado, agresivo y hasta cruel donde la agenda de derechos, tal como se había instalado, fue olímpicamente ignorada. Eso lo entendió Trump y parece que tarde lo comprende Mujica cuando de un plumazo se pone en contra a una parte importante del FA. Lo hace en momentos en que el FA inicia una revisión crítica por el resultado de las elecciones en que la izquierda perdió la presidencia y quienes más se identificaban con la agenda de derechos fueron barridos del Parlamento.

Al cuestionar la agenda de derechos y sus principales referentes Mujica le plantea al FA una necesaria discusión de rumbos y de discurso. Una vez pateado el tablero de la forma virulenta que lo hizo Mujica, las piezas nunca vuelven al mismo lugar. Obviar lo que dijo el expresidente es literalmente imposible.

La pulseada por definir el rumbo de ahora en adelante para el FA ya comenzó. La contienda pinta apasionante y necesaria no solo para el partido sino para todos los uruguayos.