Que el oro negro no reluzca, no es lo que importa

En primer lugar, gran parte de la debilidad observada en el precio del petróleo desde abril se basa en un panorama sombrío de la economía mundial, cuyos últimos trazos contribuyó a delinear el infausto “Liberation Day” de Donald Trump. Pero la realidad, terca como es, se empecina en no ratificar las expectativas de recesión internacional. La economía norteamericana sigue mostrando solidez en el segundo trimestre del año y no hay razones para pensar que no continúe así, excepto por una nueva escalada de medidas arancelarias y otras incongruencias por parte de la Administración norteamericana que pongan en peligro, especialmente, el mercado de renta fija en Estados Unidos.