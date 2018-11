Muñoz dijo que el FA necesita abogados porque ha redactado leyes "horribles, impracticables"

La ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, aseguró en un grupo de WhatsApp de militantes del Frente Amplio que la mayoría de los diputados de la coalición gobernante “no entienden o no les interesa” la discusión sobre el presupuesto nacional. Además, según difundió El País este domingo, la secretaria de Estado dijo que muchas leyes redactadas por legisladores oficialistas son “horribles, impracticables”, por lo que reclamó que el Frente Amplio proponga para las listas de las próximas elecciones candidatos que sean abogados.

Muñoz intervino en un grupo que se llama “Comité Virtual” el miércoles 14 de noviembre a media mañana, cuando no era habitual que lo hiciera. “Casi nunca escribo pues no tengo tiempo. Anoche repasé mucho atrasado y me encontré con una discusión tan absurda, como la edad y hoy me dispuse a puntualizar algunas cosas y plantear mis preocupaciones”, escribió la ministra, que se sintió aludida por las críticas de los militantes que apuntaban contra gobernantes de más de 65 años, cuando desde el Frente Amplio hace tiempo que se reclama por la renovación de sus jerarquías.

Y entonces argumentó que, con sus 68 años, se mantiene ocupando puestos de poder porque tanto el expresidente José Mujica como el actual mandatario Tabaré Vázquez así se lo han pedido.

"En mi caso, los cargos en la gestión han sido perdiendo plata pues en la actividad privada ganaba cuatro veces más que en el MSP, pero no pude negarme si el presidente me lo pide después de haber integrado la comisión de salud del Frente. Con el Pepe (Mujica) trabajé honoraria en todo lo que pidió pues fue mi presidente y no le puedo decir que no", puso en el grupo de WhatsApp al que accedió el matutino.

Fue luego de plantear ese punto cuando se refirió al desinterés de los legisladores frenteamplista en discutir en profundidad las leyes presupuestales y la falta de formación de muchos de ellos.

"Sabe (el diputado Alfredo) Asti que no integro su club de admiradoras, pero es muy necesario, y no vi que se formara ninguno que se le acerque, con tiempo podría llegar (José) Querejeta pero verán que las capacidades no son las que la política tiene en cuenta", escribió, en referencia al exdiputado de Rumbo de Izquierda que cedió su banca el año pasado a Cristina Lustemberg, cuando la ex subsecretaria de Salud Pública volvió al Parlamento luego de renunciar a su cargo.

"Les quedará claro que tengo buen lomo", dijo luego la ministra, a sabiendas de que sus declaraciones podían generar polémica, y recordando que no tiene problemas en confrontar con sus compañeros. El mes pasado, por ejemplo, sugirió que el exvicepresidente Raúl Sendic -que pese a las críticas dentro del Frente Amplio planea candidatearse al Senado- se dedique a estudiar medicina y obtener así el título que no ostenta.

"En el lugar de Sendic, me dedicaba cinco años a recibirme de médico", dijo Muñoz a la prensa.