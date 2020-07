Munúa: "En Nacional tenemos un proyecto que ilusiona"

Su día arrancó con fútbol. Y siguió con fútbol. “Si querés trabajar 24 horas, trabajás las 24 horas”, se apresura a resumir sobre la jornada de un entrenador en la actualidad. “Hay mucho para hacer, para mirar, para analizar. Para descubrir detalles y aspectos que podés reflejar en el funcionamiento, de alguna forma”, apunta.

La charla a través del teléfono con Gustavo Munúa, el entrenador de Nacional, interrumpe la sesión de videos que tenía esa mañana, al otro día de un movimiento de fútbol y previo al trabajo de campo previsto para la tarde en Los Céspedes.

“Aproveché para ver el partido que jugamos el día anterior. Analizo al equipo, veo lo positivo, trabajo sobre lo que debemos corregir. Tomo apuntes, lo hablamos con el grupo de trabajo, lo llevo a la cancha”, acota el entrenador de Nacional que prepara la vuelta al fútbol con la carga del encierro y la inactividad durante la pandemia y el retorno previsto para el 9 de agosto con el clásico, y luego un calendario apretado y una carga de partidos que planteará nuevos desafíos a la hora de presentar a sus equipos, para evitar el desgaste y las lesiones.

¿Cómo es la vida de un entrenador de Nacional hoy en un mundo en el que todo se dimensiona de otra forma a través de las redes sociales?

Así, tal cual como lo planteás, es un mundo en el que todo lo que se hace repercute. Con las redes sociales cambió mucho, y cambió porque en Internet tenés todo. Eso te brinda muchas herramientas, te da información, y en mi caso me encuentra analizando al equipo, porque hay mucho para hacer y descubrir para lograr lo que querés para tu equipo.

Diego Battiste

¿Le habla de las redes sociales a los jugadores?

Sí, se habla. Además, Nacional tiene a nivel institucional un plan a través del cual intenta orientar a todos en estos asuntos. Hay que saber utilizarlas y cuidar lo que se dice. Mirá, yo tengo Twitter, Facebook e Instagram, que ahora están un poco abandonadas, y las tengo por si quiero ver algo. Lo veo como lo que es, bien utilizado, como una facilidad que tenemos para acceder a información rápida. El resto, participar en las redes, no.

¿Cómo impactó la cuarentena, el encierro, comunicarse con sus jugadores por Zoom? ¿Cómo fue su cuarentena?

Con mucha incertidumbre, porque no sabíamos si iba a avanzar el virus o no, o si estaría bastante controlado como había sucedido hasta ahora. Es algo con lo que tenemos que convivir, y hasta que no se encuentre la vacuna viviremos con esto. ¿Cómo fue mi cuarentena? Fue por etapas. La primera estuvo pautada por la incertidumbre y enfocado en los temas sanitarios, en el aspecto humano, y sentir la preocupación lógica de hasta dónde podía llegar el virus. Nunca tuve miedo, sí le tuve mucho respeto y tomé las precauciones que se establecían. Por suerte en Uruguay se brindó buena información por parte del gobierno y creo que los uruguayos estamos haciendo un buen trabajo. No debemos bajar la guardia, y alcanza con ver lo que sucede alrededor, para entender lo delicado que puede ser la situación. También en la cuarentena me iba ilusionando con la vuelta lo antes posible, porque la situación estaba controlada.

¿Cómo fue ese proceso con los jugadores? ¿Cómo los motivó?

El primer objetivo fue estar lo más cerca posible del jugador, hablando con ellos y conociendo de su familia, sobre las necesidades que podían tener. Buscamos que sintieran que estábamos pendientes de cualquier situación que se planteara. Sabíamos que en todo ese proceso podía haber altos y bajos como consecuencia del encierro. Y el mensaje más claro que transmitimos siempre fue que, de alguna manera u otra, estábamos todos juntos. A partir de allí se hizo el trabajo por Zoom. El profe hizo un trabajo impresionante, y todo el grupo de trabajo realizó una gran tarea. A nivel sicológico Gabriel Gutiérrez, los nutricionistas, los médicos. También por Zoom repasamos la parte táctica. Trabajamos sobre lo que habíamos jugado, lo positivo que tenemos y lo que hay para corregir.

Diego Battiste

¿Sobre táctica qué les dijo?

Compartíamos imágenes de los partidos que jugamos por Copa Libertadores y por el Uruguayo. Trabajamos por líneas y a nivel grupal.

¿En algún momento tuvo que aflojar, porque era mucha la carga teórica?

Ese fue un aspecto que contemplamos a cada momento, de no pasarnos de información, sin perder el foco de lo que es el fútbol, para visualizar lo positivo y lo que debemos mejorar.

Tenemos muchísimos jóvenes con proyección y en muchos puestos tenemos buena cantidad de jugadores. Hay una sana competencia interna. Esperemos seguir creciendo con ellos, porque tenemos muchos jóvenes que se van a potenciar. De eso no tengo dudas. Y eso repercutirá en el equipo, que va a ir creciendo"

Si le pido que valore una fortaleza de su equipo, diría que...

Lo que más me gusta del plantel son las ganas de potenciarse a nivel individual y colectivo. A partir de ahí, al equipo lo veo que cada vez está más adaptado al día a día, al trabajo y sobre todo a la conexión del equipo.

¿Sale jugando como usted quiere?

El tema de salir jugando es relativo, por muchas razones. ¿Qué se busca cuando de sale jugando? Y la respuesta va atada a lo que queremos hacer o no. Salir jugando depende del rival, de la forma en que se plante en la cancha. Lo que sí puedo afirmar es que veo que el equipo a nivel de iniciativa de juego está teniendo cada vez más variantes y he comprobado un crecimiento claro en ese aspecto. Están cada vez más adaptado a lo que le pedimos y el equipo avanza.

¿Le molesta que salgan con un pase largo del fondo?

No. Depende de lo que buscamos nosotros en ese momento y de lo que hace el rival. En algún momento puede ser muy bueno. Por ejemplo, a veces se juega en largo para saltar una línea o buscando alguna variante, y no está mal.

Leonardo Carreño

A usted lo encasillaron como un técnico que quiere salir jugando, que le gusta que la pelota sea bien tratada.

Me gusta que mis equipos tengan iniciativa, pero tampoco me encierro en eso, le doy margen a todo y hay que ver qué es lo mejor para el equipo en cada partido y cada situación de juego. El juego no es solo lo que uno propone sino la forma de contrarrestar al rival y volcar todo eso en beneficio del mejor funcionamiento.

¿Tres volantes de marca para el clásico, el primer partido en la vuelta del fútbol, como ya probó? ¿O prefiere a Amaral al lado del volante central?

Tenemos muchísimas variantes, y ese es un valor agregado que tiene este equipo. Luego veremos, dependiendo cómo nos encontramos y de los rivales, para saber qué utilizamos. Sin dudas, tener alternativas nos brinda un plus.

¿Hasta dónde extremó los cuidados físicos en el regreso a los entrenamientos?

En la cuarentena hicimos un buen trabajo con los profesores, y eso nos permitió arrancar unos escalones más arriba, no volvimos tan abajo en los entrenamientos. De todas formas hemos tenido alguna sobrecarga, aunque tomamos precauciones y fuimos en un trabajo progresivo.

¿Cómo ve los cinco cambios? ¿Los vas a utilizar?

Me parece bien. Veremos cómo lo utilizaremos en su momento. Dependerá de los momentos a nivel colectivo como individual.

Inés Guimaraens

¿Habló con los jugadores sobre el fútbol sin público?

Sí. Estamos haciendo mucho hincapié con la situación que nos vamos a encontrar, porque es un tema importante. Al principio, cuando veías los partidos en el fútbol alemán, que fue lo primero que vimos, te chocaba, era muy frío. Entiendo que hoy, al mirar un partido en la televisión, estamos más adaptados a esa situación. Por eso creo que en Uruguay también nos vamos a adaptar, pero es algo que tenemos en cuenta y lo estamos trabajando.

¿Sin público faltará motivación?

El público da un plus, transmite una adrenalina muy importante. Eso está claro. Pero no tengo dudas que nos vamos a adaptar bien a jugar sin público, porque es la realidad que nos toca y los puntos en juego son tan importante como siempre.

Pero la presión no es la misma.

¡Cómo que no! Estamos en un club con muchas exigencias, que aspira a lo máximo, la presión está ahí.

¿Por qué contrató a Gedoz? ¿Puede tapar a los juveniles?

Se está poniendo a punto y viene muy bien. Esperemos tenerlo lo antes posible, pero tampoco vamos a hacer locuras ni a apurarlo. Va trabajando, pero las piernas empiezan a cargar, entonces debemos tener mucho cuidado porque si ponés una marcha más... Vamos valorando semana a semana.

¿En qué posición?

Nos da muchas variantes. Puede jugar por derecha, por izquierda, de punta, de interior, hasta de mediocentro. Es un jugador con unas características que en el equipo no teníamos y nos va a venir bien.

Diego Battiste

Cuando en diciembre le habló Decurnex, le propuso un contrato a dos años y un proyecto en base a juveniles, ¿qué fue lo que más le sedujo de volver a Nacional?

Una propuesta de Nacional, un club muy importante, seduce por sí solo. En mi caso, también porque es el club que me vio nacer y es especial. Y además de todo eso, que ya es mucho en cualquier caso, el club está poniendo en práctica una apuesta muy bonita, valiente y ambiciosa. No vi estadísticas, pero avanza en un camino que muy pocas veces se dio en un cuadro grande. Apostar por la base de la cantera de Nacional. Potenciarlos. Con la cantera que tiene Nacional y con fichajes puntuales, se presenta un proyecto muy ilusionante. Tenemos un proyecto que ilusiona. En ese trabajo, potenciar a jóvenes es una responsabilidad muy linda y eso fue lo que más me llamó la atención. Y después de todo este tiempo transcurrido solo puedo decir que el club está muy comprometido y vi un proyecto muy serio a nivel institucional.

Por esa razón, lo más importante es potenciar a los futbolistas dentro de sus características, sacar el mayor rendimiento posible y que vayan creciendo en ese proceso natural de desarrollo que tienen todos los futbolistas.

¿El clásico llega en el momento indicado de esta puesta a punto?

Vamos a llegar con el ritmo que nos darán los partidos amistosos. Es el primer partido, y no tengo ninguna que vamos a llegar muy bien. Es cierto que existe incertidumbre por tratarse del primer partido después de todo este parate, pero no tengo dudas que vamos a llegar muy bien porque estamos creciendo como equipo en muchos aspectos. Nos preparamos para empezar el torneo de nuevo.

Leonardo Carreño

¿Le condiciona el planteamiento porque es el primer partido y su equipo estará en un ritmo diferente al que podrá lograr después algunos partidos oficiales?

No. No condiciona nada. Lo que nos da la competencia es una mirada más amplia de cómo va el equipo en los partidos oficiales. A nosotros nos falta la medida de esa competencia, de los partidos oficiales, que no es lo mismo. Pero no nos va a condicionar en el planteamiento.

Cuando tiene un plantel tan joven, ¿hasta dónde el resultado puede condenarlo?

En todo, porque sabemos que vivimos del resultado, pero también te permite mirar con otra proyección. Este tiempo sin fútbol nos vino muy bien. También para entender el proyecto que tiene Nacional, que no es un proyecto normal para un equipo importante y grande como Nacional. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque es un proyecto muy ambicioso, que lleva tiempo y es muy importante que todos seamos conscientes del rumbo en el que queremos avanzar. Con esto no quiero decir que no podamos conseguir cosas importantes, ni que nos descansemos en eso, pero sí que se necesita una adaptación a muchas situaciones. Los jóvenes se tienen que acostumbrar a jugar en Primera, a las exigencias que tiene el club, a las situaciones extra futbolísticas que se presentan, como el entorno, que cuando son jóvenes plantea todo un desafío aprender a manejarlo. Lo único que no me canso de decir es que venimos muy bien en todo este proceso y que los chicos, a pesar de ser jóvenes, son muy maduros. Estoy convencido que con tiempo y adaptación este equipo va a ser muy competitivo. No tengo dudas de eso.



“En mi cabeza está potenciar a los jóvenes”

¿Tiene el dibujo táctico para el clásico? ¿4-3-3 o 4-2-3-1?

Podemos hacer muchos dibujos porque tenemos características de futbolistas diferentes y la posibilidad de hacerlo. No puedo adelantar nada. También la figura depende del rival. Tenemos un un equipo confiable en varios sistemas, lo que se transforma en algo muy positivo para el equipo.

¿Para qué está Nacional?

Seguimos creciendo como equipo. El equipo se siente cómodo, seguro, el hincha se siente identificado con lo que ve. Nacional exige lo máximo siempre, pero no podemos desenfocarnos de cada fin de semana. En mi cabeza está potenciar a los jóvenes.

¿Se permite soñar con lograr algo muy importante con Nacional?

Sí. Sueño, pero el sueño más grande que tengo hoy es el próximo partido. Luego, si estás sólido como equipo, seguro, con ideas claras como equipo, estás más cerca de conseguir cosas importantes.