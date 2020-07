Nacional apuesta a que la "cantera inagotable" no sea solo una frase de marketing

El desparpajo de Santiago Rodríguez, la madurez defensiva de Mathías Laborda y la presencia en el área de Thiago Vecino, son imágenes que representan a Nacional en cada partido desde hace un año y medio, y que ilusiona a los hinchas. Es la apuesta de la administración del club que preside José Decurnex y que tiene a los jugadores surgidos en la cantera como base para el plantel principal. Desde que asumió la actual comisión directiva a fines de 2018, debutaron seis futbolistas de las divisiones formativas y otros siete integran la lista de la Copa Libertadores y esperan su oportunidad.

Camilo Dos Santos

Al principio de la temporada actual, después de un año de remar contra las adversidades económica, Nacional negoció a tres jugadores del club: Mathías Viña transferido a Palmeiras y pertenece a una generación anterior ya que debutó en 2017; Renzo Orihuela, quien aún no se estrenó en Primera pero su ficha fue vendida al Grupo City y se mantuvo a préstamo en el plantel tricolor, y por último Martín Satriano, quien se fue sin debutar al Inter de Milan.

Las tres operaciones le reportaron al club una suma global de 6,3 millones de euros, con posibilidades de aumentarla en el futuro según los rendimientos de los jugadores en el exterior y porque en los casos de Viña y Orihuela, se transfirieron el 60% y el 80% de sus fichas, respectivamente.

El pase de Viña fue por € 3,5 millones, con el antecedente de una temporada entera en Primera, tras la que fue elegido el mejor Jugador del Campeonato Uruguayo 2019 y también convocado a la selección nacional.

Diego Martínez

Asimismo, negoció a Orihuela por € 1,5 millones y a Satriano por € 1,3 millones. En este último caso el jugador fue negociado sin que llegaran a un acuerdo con la empresa que lo representa para renovar el contrato, una situación aislada desde que asumieron los dirigentes de ahora. Dos futbolistas sin antecedentes transferidos por casi € 3 millones.

La directiva de Decurnex logró ordenar el club y los jugadores se sienten respaldados, por lo tanto extienden sus vinculaciones para que cuando surja una propuesta, el negocio sea rentable para las dos partes. En anteriores administraciones, se incrementaba la lista de futbolistas que esperaban a quedar libres y el club solo recibía una cláusula de rescisión, generalmente de US$ 1 millón. Por este motivo fue que después de una asamblea y a pedido de los socios, los dirigentes anteriores rompieron relaciones con el empresario Pablo Boselli; con el arribo de las nuevas autoridades se restablecieron.

Se ordenó el club

Las primeras medidas que adoptó la administración de Decurnex en enero de 2019 fue reducir el presupuesto del plantel principal (no se renovaron 13 de los 14 contratos que vencieron a fines de 2018) y aumentar 50% la cuota social. El presupuesto bajó casi un 50%: de US$ 1,200.000 mensuales se redujo a US$ 580.000.

Leonardo Carreño

La proyección para 2020 era continuar con la reducción y en diciembre próximo cerrar con un presupuesto de US$ 450.000, lo que supondría una rebaja del 62,5% en dos años de gobierno. Claro que cuando se proyectó por intermedio de los dirigentes encargados de la parte financiera (Gonzalo Lucas, Gustavo Amoza y Alejandro Irastorza) no contaban con la irrupción de la pandemia del coronavirus. De todas formas, hasta este momento, el club está al día en sus obligaciones con futbolistas y funcionarios.

Se ajustaron todas las áreas, excepto una, el sector de divisiones juveniles, porque fue la “fábrica” a la que apostaron desde el principio para generar ingresos. Mientras el tope de salarios se bajó, se aumentaron los sueldos de los futbolistas de formativas, con la intención de darles a estos el protagonismo y la relevancia que merecen por haber sido formados en la institución. El salario de los juveniles aumenta de acuerdo a la cantidad de partidos que disputan en el equipo de Primera.

Seis debutantes

El año pasado debutaron en el plantel principal Santiago Rodríguez (20 años), Mathías Laborda (20), Thiago Vecino (21), Armando Méndez (24) y Emiliano Martínez (20). En febrero del presente año lo hizo Joaquín Trasante (21). Por Rodríguez, Nacional recibió sondeos de la Major League Soccer (MLS) y Laborda también aparece como objeto de deseo de clubes europeos.

Diego Battiste

Además, integran la lista de la Copa Libertadores, entrenan con el plantel principal y esperan la oportunidad para jugar oficialmente en Primera, los juveniles Renzo Orihuela, Joaquín Sosa, Sebastián Cartagena, Agustín González, Alfonso Trezza, Guillermo Centurión y Lucas Sanseviero.

En el trienio de gobierno anterior (2016-2018) presidido por José Luis Rodríguez, debutaron 12 futbolistas de formativas: Mathías Olivera, Felipe Carballo, Alejandro Cavanna, Marcio Benítez, Agustín Rogel, Diego Coelho, Matías Viña, Guzmán Corujo, Cristhian Oliva, Gabriel Neves, Facundo Labandeira y Brian Ocampo.

Carballo, Corujo, Neves y Ocampo aún continúan en el club; Viña fue transferido en enero pasado; las transferencias de Olivera y Rogel le dejaron escaso dividendo a la institución, en tanto que la anterior directiva negoció la ficha de Oliva en US$ 2.100.000 a un grupo empresarial y el jugador se fue a principio de 2019 a Cagliari.

Diego Battiste

Cavanna, Benítez, Coelho y Labandeira continúan sus carreras en otros equipos locales.

Desde el año 2000 en adelante, Nacional apostó fuerte al trabajo de sus juveniles. Con temporadas mejores y otras peores, con generaciones excelentes (todos recuerdan en el club la de Sebastián Coates, Nicolás Lodeiro, Mauricio Pereyra, Facundo Píriz, Santiago García) y otras no tanto, el club patentó con pruebas a su "cantera inagotable".

La nueva directiva del club intenta que eso no quede en una marca ni en una simple estadística sobre cuántos juveniles debutaron en Primera, sino que sea el genuino futuro de la institución. "No queremos que la cantera inagotable sea solo una frase de marketing", expresó un dirigente a Referí.