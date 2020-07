La defensa de Nacional sobre el reclamo de la Mutual: "La imagen es del club"

Tras el planteamiento de la Mutual de Futbolistas, que reclamó a Nacional gestionar ante la gremial la cesión de los derechos de imagen de los jugadores para televisar los entrenamientos de fútbol amistoso, el asesor legal de los albos y exdelegado Hernán Navascués explicó a Referí que el club está “muy convencido en sus razones” para no solicitar autorización, dijo que “se apoya en la legislación de FIFA” y que el club debe actuar mesuradamente, al tiempo que invitó a salir de esta situación a través del diálogo.

El pasado viernes, la Mutual envió una nota a Nacional solicitando que acordaran con la gremial la cesión de derechos de imagen para transmitir el partido de fútbol del sábado ante Wanderers, en el Gran Parque Central. Nacional no respondió, no pagó ni hará gestiones de ninguna clase para el sábado porque entiende que le pertenecen los derechos de imagen en esas circunstancias.

En la misma situación se encontraba Peñarol, que jugó el sábado ante Cerro en el Campeón del Siglo, y los aurinegros entregaron una donación de canastas.

“Nacional debe actuar mesuradamente, y en este tema no se debe discutir por discutir. El asunto pasa por dialogar, y deberían entenderlo de esa forma las autoridades de la gremial. Se lo dije hace unos días al presidente Diego Scotti, a quien conozco y resalto sus valores personales, y le expresé que lo que corresponde, cuando hay diferentes interpretaciones sobre un tema, es el diálogo y no que una parte se lo imponga a la otra. Especialmente en este caso en el que Nacional está muy convencido de sus razones y está respaldado por la legislación de FIFA, que es la que regula el fútbol”, explicó.

Los tricolores entendieron que la Mutual se presentó con una exigencia que no correspondía, por esa razón la respuesta de Nacional fue televisar y desestimó el planteamiento de la gremial.

El sábado a la hora 10 televisará el entrenamiento de fútbol ante Cerro Largo, en el Gran Parque Central, a través de su señal paga NacionalTV.

Argumentos de Nacional: 1) la imagen es del club

En una larga explicación, Navascués comenzó relatando: “El derecho de imagen significa que la imagen por fines científicos, culturales y de interés público, puede ser libremente difundida. Por ejemplo, El Observador difunde imágenes de personalidades que requieren el interés de los lectores. Esa persona cuya imagen se hace pública no tiene derecho a reclamar por ello. Diferente es cuando esa imagen se explota comercialmente. Si una persona, cuya foto sale en El Observador, está con el mate que hace referencia a una yerba, y esa imagen es difundida por la empresa que vende la yerba, el producto yerba no se puede asociar a la imagen de esa persona salvo que tenga el consentimiento del involucrado. Por eso debe quedar claro que son dos cosas distintas, la difusión de la imagen con el derecho, y la explotación de la imagen. Debe entenderse que la explotación de la imagen es de carácter comercial, no es de carácter laboral. Y esta es la primera confusión que existe en torno al tema que plantea la Mutual. Cuando el jugador de fútbol está en el campo de juego está defendiendo la imagen del club y la imagen pertenece al club, no al jugador considerado individualmente. En ese caso, lo que hace el futbolista es cumplir con su contrato de trabajo deportivo, porque es el club el que le proporciona la imagen al jugador. Estamos confundiendo la imagen en el campo de juego con la explotación de la imagen”.

Nacional

El exdelegado albo explica que el derecho de imagen asociado a la explotación en la comercialización se puede observar en la venta de camisetas de determinado futbolista, que muy es diferente al de transmitir un partido de entrenamiento.

Navascués entiende que para FIFA -así está contemplado en los estatutos de Conmebol y de AUF-, los derechos de imagen corresponden a las instituciones “cuando expresa que los derechos primigenios audiovisuales y de todo interés comercial son de los clubes de fútbol”, y puntualiza que “si no fuera así, sería imposible que los clubes de fútbol se pudieran financiar”.

2) No es una negociación colectiva

Otro aspecto por el que entiende que no le asiste razón a la Mutual: no es una negociación colectiva sino individual y la decisión de manejar los derechos de imagen fue resuelta en una asamblea de un grupo menor de socios.

“En segundo lugar, en este caso no estamos en una negociación colectiva. Nacional no forma parte del gremio de la Mutual, quienes lo integran son los jugadores. Si la Mutual considera que hay una violación, no es de Nacional, en todo caso sería de los jugadores involucrados que son los participantes del gremio. Lo que está obligado Nacional es a respetar la negociación colectiva y eso está establecido en el estatuto del jugador, y que Nacional respeta ampliamente. Sin embargo, en este caso se confunde el derecho de imagen del jugador, que es individual, como un ejercicio colectivo, lo cual es absurdo. Lo que debe hacer la gremial es defender el interés abstracto de la categoría profesional. Defender el interés del futbolista como conjunto, como gremio en cuanto a las condiciones mínimas que deben regular las relaciones deportivas, pero el interés del contrato individual forma parte del vínculo personal de trabajo del jugador y Nacional hace años viene gestionando en forma independiente con su contrato deportivo el derecho de imagen de los jugadores. Por otro lado, ¿cómo 70 personas van a resolver el derecho de 1.000 resuelto en una asamblea gremial? Eso no es legítimo, y en todo caso deben estar negociando en cada momento con la autorización del jugador, cosa que no ha sucedido”, dijo.

Nacional

Navascués entiende que se encuentran en “una situación complicada por los efectos de la posición que adoptó la Mutual, que no le corresponde”.

El abogado dijo que los derechos de imagen están regulados por la ley 9.739, y “Nacional está cumpliendo”, subrayó.

Consultado acerca de si Cerro Largo, rival del sábado, se puede negar a jugar porque los jugadores no tienen cedidos todos los derechos de imagen al club, dijo: “El derecho de imagen es del cuadro de fútbol. En el campo de juego no existe el jugador individual. ¿La FIFA paga derechos de imagen a los jugadores? ¿Conmebol paga? FIFA dice que el derecho de imagen en el campo de juego es de los clubes”.

La confusión a la que llevó Lugano

Navascués puntualizó a Referí que la confusión se planteó cuando Diego Lugano extrapoló la situación de Brasil a Uruguay.

“Cuando Lugano citó lo que sucedía en Brasil, allí se planteó el origen de esta situación. En Brasil existe lo que se conoce como la ley Pelé que parte del reconocimiento que la imagen es de los clubes y lo que hizo esa ley fue establecer un porcentaje para distribuir entre los jugadores. Pero el derecho de imagen es de la institución. Hablamos de situaciones distintas y de la legislación de otro país, la de Uruguay es la que le señalé”.

Consultado acerca de si al transmitir el entrenamiento a través de NacionalTV, el canal pago del club, están comercializando con la imagen del jugador, respondió: “No, Nacional está comercializado el derecho que le corresponde, no el de los jugadores individualmente. ¿Entonces para qué existe el pago de contrato al jugador? Si van a cobrar derecho de imagen, además de salario que contempla un pago de derechos de imagen, ¿cómo hacen para subsistir lo clubes? No se dan cuenta que con la imagen, su principal recurso, Nacional forma jugadores de fútbol, paga a sus funcionarios. Si le vamos a sacar al club ese recurso los clubes de fútbol no existirían, y si no existen clubes no existen jugadores”.

Finalmente, ante la pregunta del acuerdo que la AUF y los jugadores de la selección firmaron hace dos años sobre derechos de imagen, respondió: “La negociación de los jugadores es la mejor representación: negociaron los jugadores, es un derecho personal no de la Mutual”.