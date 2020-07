La Mutual le reclamó a los grandes derechos de imagen por los partidos que transmitieron el sábado

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales exigió el pago de derechos de imagen tanto a Nacional como a Peñarol por los partidos amistosos que jugaron este sábado en sus estadios ante Wanderers y Cerro, respectivamente, y que fueron transmitidos vía streaming. Los tricolores se negaron a pagar, mientras que los aurinegros le dieron unas canastas con alimentos a los futbolistas de Cerro según confirmó el presidente de la gremial, Diego Scotti, y ambos clubes grandes transmitieron sus encuentros de todas maneras.

“Es algo por lo que venimos peleando desde hace tiempo. Le volvimos a remarcar a Peñarol y a Nacional. Los consultamos cómo iban a ser estos temas porque estaban en juego los derechos de imagen de los futbolistas”, explicó Scotti a Referí.

"Por algo no nos subimos al cartel de Coca Cola en la final del Uruguayo que quedó clarito. ¿Por qué nos íbamos a subir a recibir un premio? ¡Si todos explotan nuestra imagen!”

Según otras fuentes consultadas, Nacional contestó que no pagaba y a su vez, se informó que el club tiene los derechos cedidos por los jugadores en los contratos de cada uno. Nacional se asesoró con los abogados del club y estos dijeron que no había que abonar nada y debido a eso es que transmitieron sin pagar.

“Cuando existen este tipo de transmisiones, existen derechos de imagen, y si bien fue todo sobre la marcha, se lo explicamos a los dos clubes grandes. Les preguntamos cómo iban a transmitir. Vimos mucha publicidad en los medios y vimos que había publicidad en los partidos de este sábado. Hay gente que cree que no corresponde y nosotros entendemos que sí”, agregó Scotti.

El titular de la gremial de futbolistas explicó que le plantearon la posibilidad de generar algún acuerdo “porque obviamente iban a estar en infracción”.

Scotti subrayó que “Nacional no pagó nada, no tuvimos una respuesta después de hablar con ellos, y Peñarol hizo entrega de unas canastas al plantel de Cerro”.

“Al no contemplar el derecho de imagen, para nosotros van a incurrir en falta. Ellos tendrán su postura. Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que creemos que nos corresponde, porque vemos que en ambos lugares hubo patrocinadores y están los jugadores jugando esos partidos. Creo que es claro el tema. Hay gente que cree que no corresponde. Esto quizás irá por la Justicia. No digo que lo vayamos a hacer en este caso, pero sí es una alternativa y ellos lo saben. Los partidos se jugaron y nosotros siempre dijimos que la idea es no trancar ni obstaculizar, pero dejaron este tema nuevamente afuera”, dijo el presidente de la Mutual a Referí.

Diego Battiste

Consultado acerca de las canastas que Peñarol le dio a los futbolistas de Cerro y si de alguna manera puede funcionar como pago de derecho de imagen, sostuvo: “Hay que ver en qué concepto ellos dieron esas canastas. Tendría que preguntarle un poco más a ellos. Porque no quieren reconocer el derecho de imagen, esa es una realidad. Pero cuando vos hablás con los clubes te hablan de socios, de patrocinadores. O sea, claramente hay terceros beneficiándose de las imágenes. O ellos están buscando a través de las imágenes, generar cosas. Nosotros estamos dentro de esas imágenes. Entonces creemos que nos corresponde. Porque si no, hubieran hecho un partido de entrenamiento interno entre ellos. Incluso Peñarol jugó con su camiseta oficial y había propaganda, había publicidad estática y todo. Yo lo vi un ratito. Nosotros entendemos que nos corresponde el derecho de imagen, y ellos entienden que no. Esto es como la demanda encaminada hacia Tenfield a la que ya hicimos intimaciones y en cualquier momento vamos a presentar la demanda. Después tenemos que analizar qué hacemos frente a terceros y demás”.

Scotti agregó que “a nosotros no nos gusta hacer tanto ruido, pero marcamos postura. Por eso fue el llamado ayer (el viernes) a los clubes preguntando de qué se trataba esta transmisión, si habían contemplado a los jugadores porque está el derecho de imagen implícito”.

El presidente de la Mutual admitió que pudo ver ambos encuentros este fin de semana pese a que estaba observando otro partido en la cancha.

“Estaba viendo la Mutual contra Cerrito de mañana y entré al link del partido de Peñarol y pude ver estática atrás, en el fondo. La vi clarita. Es más: cuando hablé con los equipos, me hablaron de darle cierto mimo a sus auspiciantes que habían hecho un esfuerzo durante todo este tiempo. A mí me parece bárbaro, pero detrás de esos auspiciantes, está la imagen de los deportistas que es lo que estamos reclamando. Nosotros entendemos que nos corresponde. Por algo no nos subimos al cartel de Coca Cola en la final del Uruguayo que quedó clarito. ¿Por qué nos íbamos a subir a recibir un premio? ¡Si todos explotan nuestra imagen!”, añadió.

Asimismo, expresó que los equipos grandes quizás tienen un sueldo acorde. “Pero, ¿el resto de los jugadores? Si nuestras imágenes están en los partidos y hay publicidad, nosotros queremos que se nos pague un porcentaje. Como hoy cobra la selección por imagen. Es un poco por ahí. No es nada alocado lo que estamos pidiendo. Sucede en otros países y se paga. En definitiva, si bien somos todos importantes, el futbolista es el principal actor, de eso no hay duda. Vamos a ser consecuentes con lo que venimos peleando. Hoy (este sábado) fue por YouTube (la transmisión de Peñarol) y por Nacional TV; el Campeonato Uruguayo va por Tenfield. Porque si no, van a pensar que solo es algo contra Tenfield. Capaz que mañana llegamos a un acuerdo con Tenfield”.

Finalmente admitió que “Peñarol con las canastas de alguna manera dio una señal, contempló y los jugadores de Cerro iban a hacer una donación con fines sociales. De Nacional no hubo respuesta”.