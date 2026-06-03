Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 3 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este miércoles 3 de junio una jornada con abundante nubosidad en gran parte del país, temperaturas en ascenso respecto a los días más fríos de la semana pasada y vientos del noreste de intensidad moderada.
Cómo estará el tiempo en Montevideo y el área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura oscilará entre los 10 °C y los 19 °C. Durante la mañana se espera cielo nuboso y cubierto, con algunos períodos de mejora. Hacia la tarde y la noche continuará predominando la nubosidad, mientras que los vientos del noreste soplarán entre 20 y 30 kilómetros por hora durante toda la jornada.
Pronóstico para el este
En el este del país, las mínimas descenderán hasta los 4 °C y las máximas alcanzarán los 19 °C. La mañana se presentará nubosa y cubierta, con baja probabilidad de precipitaciones aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.
Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con posibilidad de lluvias escasas. En las zonas costeras se prevén rachas de viento de hasta 40 km/h.
Cómo estará el tiempo en el oeste
Para el oeste, Inumet pronostica temperaturas entre 8 °C y 21 °C. La mañana estará marcada por momentos de cielo algo nuboso, nuboso y cubierto, acompañados por nieblas y neblinas.
En la segunda mitad del día se mantendrá la nubosidad, aunque con algunos períodos de mejora, mientras que continuarán las neblinas y bancos de niebla. Los vientos del noreste y este soplarán entre 10 y 30 km/h.
Pronóstico para el norte del país
En el norte del territorio nacional se espera un comportamiento similar, con temperaturas que irán de 8 °C a 21 °C. La nubosidad será variable durante toda la jornada y estarán presentes las nieblas y neblinas tanto en la mañana como en la noche.
Los vientos predominantes serán del noreste y este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.