El megaproyecto de construcción más caro de la historia de la humanidad involucró a 15 países y no está en la Tierra

Cuando se habla de las obras de ingeniería más costosas del mundo suelen mencionarse megaproyectos como represas, aeropuertos o redes ferroviarias. Sin embargo, la construcción más cara de la historia de la humanidad no se encuentra en ningún continente ni fue levantada sobre la superficie terrestre.

Se trata de la Estación Espacial Internacional (EEI) , un complejo científico que orbita alrededor de la Tierra a unos 400 kilómetros de altura y que demandó una inversión estimada en más de 150.000 millones de dólares. El proyecto involucró la cooperación de 15 países y marcó un hito en la exploración espacial.

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La Estación Espacial Internacional comenzó a ensamblarse en 1998 con el lanzamiento del módulo ruso Zaryá. A partir de entonces, decenas de misiones espaciales transportaron piezas, laboratorios, paneles solares y módulos habitables que fueron incorporándose progresivamente a la estructura.

El proyecto fue desarrollado de manera conjunta por las principales agencias espaciales del mundo: la NASA de Estados Unidos, Roscosmos de Rusia, la Agencia Espacial Europea (ESA), la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y la Agencia Espacial Canadiense (CSA).

En total, participaron 15 países: Estados Unidos, Rusia, Canadá, Japón y 11 naciones europeas, entre ellas Alemania, Francia, Italia, España, Bélgica y Países Bajos.

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La complejidad logística fue inédita. Cada componente debía ser diseñado para soportar las condiciones extremas del espacio y transportado mediante lanzamientos que costaban cientos de millones de dólares.

Cómo es la Estación Espacial Internacional, la obra de más de 150.000 millones de dólares

Diversas estimaciones sitúan el costo total de la Estación Espacial Internacional por encima de los 150.000 millones de dólares, una cifra que la convierte en la construcción más cara realizada por la humanidad.

El presupuesto incluye el diseño, la fabricación de los módulos, los lanzamientos, el mantenimiento, las operaciones de abastecimiento y las misiones tripuladas desarrolladas durante más de dos décadas.

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La estación tiene una longitud superior a los 100 metros y una masa cercana a las 420 toneladas. Además, completa una vuelta alrededor de la Tierra aproximadamente cada 90 minutos, lo que le permite realizar cerca de 16 órbitas diarias.

¿Para qué sirve la Estación Espacial Internacional?

Desde la llegada de su primera tripulación permanente en el año 2000, la EEI funciona como un laboratorio científico en condiciones de microgravedad.

Allí se desarrollan investigaciones sobre biología, medicina, física, materiales y tecnologías espaciales. Muchos de estos estudios buscan comprender cómo responde el cuerpo humano a las largas permanencias en el espacio, un conocimiento considerado clave para futuras misiones a la Luna y Marte.

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Además de su valor científico, la estación es considerada uno de los mayores ejemplos de cooperación internacional en la historia moderna. A pesar de las tensiones políticas entre algunos de los países participantes, el proyecto logró mantenerse operativo durante más de 25 años.

Por su costo, dimensiones y complejidad técnica, la Estación Espacial Internacional sigue siendo el megaproyecto de construcción más caro jamás realizado por la humanidad y, a diferencia de cualquier otra obra de ingeniería, se encuentra orbitando fuera de la Tierra.