Nacho Álvarez defendió al director de TV Ciudad y criticó a la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati

El periodista Ignacio Álvarez defendió al director de Informativos de TV Ciudad, Eduardo Preve, luego de los tuits que le dedicó la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati.

"Preve es amigo. Lo conozco. Trabajaba conmigo y con la fiscal tengo un lío desde hace años por un tema periodístico. Tuve un encontronazo fuerte. Me parece, vamos a decirlo con mucho cuidado, una magistrada no muy centrada", dijo en su programa La Pecera que se emite por Azul FM.

Álvarez detalló que el encontronazo que tuvo con la fiscal terminó "a los gritos" y que actualmente la fiscal lo tiene bloqueado en Twitter.

"No lo digo yo solamente. He hablado con otros fiscales y magistrados y demás. Hay un tema que lamentablemente se repite. No es la única. Sería bueno hacer una pericia psiquiátrica o psicológica para magistrados que en definitiva definen sobre cosas tan sensibles como la libertad o la prisión de una persona", afirmó.

"Hay gente que está mal de la cabeza. Eso pasa en el periodismo, y a mí haceme una pericia si querés, pero también pasa en la Justicia, en la Fiscalía, en la Policía y en la medicina. Son cosas preocupantes y peligrosas", aseguró.

Fossati apuntó este martes contra Preve luego de unos tuits emitidos por el director de informativos de TV Ciudad sobre su actuación en el caso Astesiano.

“Quizás está repitiendo una noticia vieja, quizás me mal informaron o, quizás, solo quizás, está buscando desinformar y polarizar la función de los fiscales, será que lo aprendió bien de parte de quien lo contrató para integrar la Fiscalía General en un ‘rol’ llamativo”, escribió Fossati en Twitter, en referencia a cuando Preve trabajó como asesor de la Fiscalía durante el mandato del exfiscal de Corte, Jorge Díaz.

Y continuó: “A lo mejor, por aquello de que el ladrón cree que todos son de su condición, no cree que existan operadores que solo se apoyen en las normas, no en colores políticos. Fomentar la agresión personal hacia una funcionaria que solo pretende ejercer bien su función, habla más de usted que de mi”.

“No creo en una justicia colorida, soy de otra época. Mi rol es argumentar en los tribunales, no contestar noticias erróneas dirigidas a confundir. No cederé frente a presiones externas de ningún tipo, como nunca lo he hecho, y bien que las he recibido”, concluyó la magistrada.