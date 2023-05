Nacional: fue campeón de la Libertadores sub 20, lo fichó un grande de España y suena para volver al tricolor

Nacional puede tener en el próximo período de pases la vuelta de un juvenil formado en la “cantera inagotable” de la Ciudad Deportiva Los Céspedes, que fue campeón de la Copa Libertadores sub 20 de 2018 con los tricolores y que luego fue fichado por un grande de España, que es el dueño de su ficha.

Su nombre sorprendió al aparecer en la órbita de los albos de cara al período de pases que se aproxima pero en el que ya trabajan.

Se trata de Juan Manuel Sanabria, quien hoy tiene 23 años y que dejó Nacional a mediados de 2018, sin llegar a debutar en Primera, al ser fichado por Atlético de Madrid. El club español es dueño de su ficha y es donde jugó para Atlético II, filial del equipo, luego en Zaragoza en condición de cedido, y en Atlético de San Luis, el club mexicano en el que está actualmente, desde 2021, y que es filial de Atlético en ese país.

EFE/ Víctor Cruz

Juan Manuel Sanabria en México

En el campeonato azteca se ha consolidado en Primera división, con 34 partidos en su primera temporada 2021/22, con dos goles, y otros 34 en la segunda, la actual, con un tanto.

Este miércoles fue titular en la derrota 3-1 ante América en el partido de ida de la eliminatoria de cuartos de final del torneo Clausura 2023.

Pese a eso, a que está en rodaje, el interés de Nacional por el jugador existe.

Leonardo Carreño

Sanabria en la Libertadores sub 20

“Es un jugador muy interesante, tiene su historia en Nacional, fue campeón con la Sub-20, pero no hay nada concreto”, dijo el directivo Gonzalo Lucas el pasado domingo en Punto Penal.

Pero para que llegue a los tricolores hay varios puntos antes, según supo Referí. Atlético San Luis lo quiere retener y le va a hacer una propuesta con un mejor contrato para que siga en el club.

Además, otros equipos de México y de Europa también lo quieren y lo tienen en carpeta.

Ángel Gutiérrez (atleticodemadrid.com)

Cuando llegó a Atlético

En caso de que a Sanabria no lo convenzan esas propuestas, en ese caso podría regresar a Nacional, cedido por Atlético.

Reservado por Diego Alonso

En su paso por Atlético de Madrid, Sanabria llegó a jugar un partido en el primer equipo de Diego Simeone por la Copa del Rey. Fue ante Cardassar el 16 de diciembre de 2020, durante la pandemia

“No pude jugar con gente pero me hubiese encantado, debutar con el Atlético es un recuerdo que no podré olvidar nunca”, dijo en enero de este año en una nota con la web de los colchoneros.

EFE

Juan Manuel Sanabria con la sub 23 de Uruguay

El volante floridense fue uno de los reservados por el exentrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso, para los partidos de marzo 2022 por las Eliminatorias. Luego, no estuvo en el plantel definitivo.

Con la celeste también fue preolímpico. En enero de 2020 fue seleccionado por Gustavo Ferreyra en la selección preolímpica sub 23 de Uruguay y jugó el torneo de Colombia, con siete partidos y un gol.

"Trabajo e intento mejorar porque sé que muchas cosas del juego pasan por mí", dijo en enero de este al hablar de su rol en Atlético San Luis, donde los dirige el brasileño André Jardine. "Pese a ser un país nuevo, la gente y el lugar me gustaron mucho, las lesiones me respetaron así que pude participar siempre y he podido tener muchos minutos para responder dentro del campo".

EFE

Juan Manuel Sanabria con la sub 23 de Uruguay

Sobre el fútbol mexicano, dijo: "Es muy parecido a mi país. Aquí se vive mucho los partidos, el apoyo de la gente se siente mucho y es una ventaja, esperamos aprovecharlo para ser mucho más fuertes en nuestro campo".

Sanabria, que dejó Nacional sin jugar en Primera, está en los planes de Álvaro Gutiérrez y en caso de regresar podría tener su debut tricolor.