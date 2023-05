El presidente de Nacional, José Fuentes, nuevamente está internado

El presidente de Nacional, José Fuentes, fue internado nuevamente esta semana, días después de recibir el alta médica tras haber estado internado por varios días.

Fuentes tuvo una nueva intervención el pasado martes y permanece internado, indicaron a Referí fuentes tricolores.

Desde el club albo agregaron que el presidente está bien y se está recuperando satisfactoriamente, mientras permanece internado.

Federico Gutiérrez

José Fuentes

El titular de los albos estuvo internado varios días en el mes de abril por una bacteria que se le alojó en el corazón, según explicó.

"Vine de Venezuela y no encontraba acomodo, me dolía todo el cuerpo y costaba respirar. Ahí me fui a emergencia. Era una bacteria que se me alojó en el corazón, se llama endocarditis y lleva de cuatro a seis semanas de tratamiento con antibióticos", detalló el presidente albo a Sport 890 la semana pasada, luego de haber sido dado de alta y estar en su casa.

Pese a su quebranto de salud, Fuentes sigue cumpliendo las funciones del club.