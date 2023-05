José Fuentes habló de su enfermedad, del pase de Ricca y la salida de Rochet y Cándido

El presidente de Nacional, José Fuentes, se recupera en su domicilio luego de un período de internación por una bacteria que se le alojó en el corazón, y por ese motivo no viajó a Porto Alegre, donde el equipo tricolor empató 2-2 este miércoles frente a Internacional por el Grupo B de la Copa Libertadores.

"Vine de Venezuela y no encontraba acomodo, me dolía todo el cuerpo y costaba respirar. Ahí me fui a emergencia. Era una bacteria que se me alojó en el corazón, se llama endocarditis y lleva de cuatro a seis semanas de tratamiento con antibióticos", detalló el presidente albo.

De todas formas, Fuentes sigue trabajando para el club y habló sobre los próximos movimientos durante el período de pases.

"Vamos a terminar el Apertura y después veremos que jugadores se van. Con Rochet y Cándido tenemos una obligación moral porque a fin de año tomamos una decisión poco simpática y ellos entendieron cuál era la posición de Nacional y aceptaron quedarse. Ahora, siempre y cuando las ofertas sean razonables, que mantengan los niveles de fin de año, no los vamos a perjudicar para que se vayan", manifestó el dirigente en Sport 890.

Federico Ricca surgió en Danubio

También expresó Fuentes que Gastón Pereiro volverá a Cagliari después del Torneo Intermedio porque "eso fue lo que arreglamos desde un primer momento".

Al mismo tiempo, "estamos trabajando a diario con Taramasco (gerente deportivo) porque incorporaciones van haber y va a depender de los que se vayan".

El presidente confirmó que hay gestiones por el lateral Federico Ricca que actualmente juega en el Oud-Heverlee Leuven de Bélgica y por el volante Juan Manuel Sarabia, quien surgió en los tricolores y fue transferido al Atlético de Madrid en 2018.