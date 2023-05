Olivera a Nacional: su representante analizó las chances y negó malos hábitos del delantero

Edgardo “Chino” Lasalvia, el representante de Christian “Kike” Olivera habló sobre la situación del delantero que nuevamente suena para Nacional, club del que el atacante que hoy juega en Boston River manifestó ser hincha.

El empresario identificado con Peñarol reconoció que nunca ha negociado con los albos, pero estaría dispuesto a hacerlo.

“Nunca hice una negocio con Nacional de hecho hoy tuve una charla hermosa con Ale Bali, con quien tengo una relación muy buena, y no tengo problemas en hablar con Nacional, lo respeto mucho, es un club grande en América”, dijo este jueves a Fuera de juego de Carve Deportiva.

Leonardo Carreño

Cristian Olivera

“Si bien para mí Peñarol es lo más grande que hay, lo respeto mucho (a Nacional), lo aprendí a respetar con el tiempo, eso es lo que me cambió un poquito la cabeza en la vida en general. Uno va madurando”, sostuvo.

“Yo trabajo en Peñarol, es mi casa Peñarol, mi vida, mi pasión, y no lo oculto. No quiero ser millonario, quiero ser feliz, y Peñarol es mi felicidad”, agregó.

Las posibilidades de que Kike Olivera llegue a Nacional

Consultado por si Kike Olivera podía ser su primer gran negocio con Nacional, el empresario señaló: “No sé si gran negocio. El chico es hincha de Nacional y si todo cuadra puede ir a Nacional sin problema”.

Equipo TMA Cristian Olivera con Edgardo Lasalvia y Nico Rotundo

Pero hay un asunto que puede trabar su llegada. “El tema es que Almería (dueño de su ficha) quiere venta y no creo que Nacional puede pagar la ficha de Cristian”, dijo.

De todas formas, Lasalvia no descarta que pueda darse su pase a los albos si hay un diálogo entre ambos clubes.

“Llegado el momento hablarían los clubes y capaz que llegan a una posibilidad. Yo como agente me tengo que preocupar de la progresión deportiva del jugador y el contrato del jugador”, indicó. “La ficha es de Almería, lo pagó y lo pagó bien, y ellos hacen y deshacen”.

El empresario también fue consultado sobre los rumores que hubo a principios de año, cuando, según el programa de Carve Deportiva, desde Nacional no avalaron la llegada del delantero de 21 años por sus comportamientos.

Pablo Porciúncula / AFP

Cristian Olivera

“Eso se lo tendrías que preguntar a Balbi o a algún dirigente de Nacional por qué no lo llevaron”, dijo Lasalvia. “Problemas tenemos todos. Él no se mando ninguna como para no ir a otro club o tener un traspaso”.

En ese sentido, el empresario destacó que Olivera es profesional al 100%. “En lo que es fútbol, un profesional del uno al cien, Kike es un cien. Hay que pararlo para que no entrene”, dijo.

“Se va a la rambla con dos neumáticos colgados y corre, por eso no lo pueden agarrar. Está enfermo el Kike”, agregó.

“Sí, obviamente, con 20 años, la fama, los pases, la plata… No es fácil asimilarlo”, agregó el empresario.

“A veces nos creemos que somos lindos y solo tenemos plata. Hay que rodearlo y saberlo rodear. A veces se dejan rodera y a veces es más complicado”, dijo Lasalvia, quien indicó que Olivera “tiene una hija y está en pareja”.