Cómo es la situación contractual de Kike Olivera, quien vuelve a sonar para Nacional

El delantero de Boston River, Cristian “Kike” Olivera, nuevamente vuelve a sonar para Nacional de cara al próximo período de pases para el segundo semestre de la temporada.

El atacante de 21 años, con pasado en Peñarol, ya ha manifestado que es hincha tricolor y que quiere jugar en los albos.

"De chico iba a Los Céspedes porque soy hincha de Nacional", dijo en enero de este año, cuando estuvo cerca de llegar a los albos pero no arregló porque los tricolores cerraron el plantel.

El fútbol lo llevó a Peñarol tras su gran campeonato en Rentistas en 2020 y su pase a Almería de España. Desde ahí llegó cedido a los mirasoles.

Pablo Porciúncula / AFP

Cristian Olivera

"En Rentistas me sentía muy bien, suelto, haciendo la mía. Después que tuve el paso por Peñarol me bajonee mucho porque tuve problemas y (debió recurrir) a un psicólogo y a un psiquiatra, y se me complicó. En Boston River estoy volviendo a ser yo", expresó a Arriba Bolso el atacante del Sastre.

¿Cómo es el contrato de Kike Olivera?

Olivera es actualmente figura de Boston River, siendo uno de los jugadores más destacados del mundo en regates según un ranking internacional.

En el actual Apertura ha marcado 4 goles.

Su contrato con los rojiverdes finaliza el 30 de junio.

Leonardo Carreño Cristian Olivera

El jugador está a préstamo cedido por Almería, con el que tiene contrato hasta 2025.

Para tenerlo en su equipo, Nacional tendrá que negociar con el club español para que el delantero llegue cedido al tricolor, en una de las modalidades que los albos prefieren: cedido.

El representante del futbolista es Edgardo "Chino" Lasalvia, identificado con Peñarol y quien representó a jugadores como Federico Valverde o Darwin Núñez. Pero el propio Olivera señaló que eso no sería impedimento para llegar al Gran Parque Central, según dijo en enero de este año.