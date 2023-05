“¡Ídolo, te amo!”: Sao Paulo recordó los 20 años del debut de Lugano y los hinchas enloquecieron

Há exatos 2️⃣0️⃣ anos, @DiegoLugano fazia sua estreia com a camisa do Tricolor! 🇺🇾



Na tarde de 11 de maio de 2003, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o zagueiro uruguaio, aos 22 anos de idade, foi titular no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Os gols… pic.twitter.com/v9GnWTQIiI