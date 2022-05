Nacional recibió un mazazo de esos que duelen y quedó al borde del abismo

Un mazazo de esos que duelen. Un golpe a la ilusión fue lo que recibió Nacional cuando se terminaba un partido en el que fue dominado por Vélez Sarsfield.

Estaba la fiesta pronta para celebrar un triunfo que acercara al equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero, sin embargo, fue todo lo contrario.

Pero cuando un equipo se muestra estático, cuando es superado en la mayoría del encuentro, y cuando, sobre todo, no se encuentran en la cancha sus individualidades, todo se hace mucho más complicado.

Fue un capítulo casi repetido de la saga. Tuvo cosas similares a lo que ocurrió contra Defensor Sporting en la pasada fecha cuando lo salvó Sergio Rochet.

Rochet no pudo estar ante Vélez por estar contagiado de covid-19. Sin embargo, como sucede habitualmente cuando él no juega, Martín Rodríguez no desentona. Nunca. Tanto fue así, que fue de los mejores de Nacional.

Pero cuando un equipo juega en tercera velocidad, como lo hizo Nacional, y se encuentra con otro que tiene quinta, todo se hace cuesta arriba.

Esa fiesta que estaba preparada, de a poco se fue tornando en algo totalmente diferente. Porque Vélez lo quiso así.

Se plantó con muchos jugadores muy jóvenes en el campo rival y luego de haber recibido un gol por intermedio de Diego Zabala en su mejor momento, nunca bajó los brazos.

Y otro tema que no se puede dejar pasar por alto, es que supo pegar en los momentos justos: cuando terminaba la primera parte, llegó una obra de arte de Lucas Janson para empatar, y cuando se terminaba el encuentro –y tras haber recibido la igualdad en el minuto 89 por parte de Emmanuel Gigliotti de penal– logró el tanto de la victoria para depender ahora de sí mismo en la clasificación a octavos.

A Nacional le faltó agresividad para acompañar la pelota, porque sufría al dar muchos metros al rival. Le costó hacerse del balón para moverse en bloque, para conseguir sociedades.

El nivel del colombiano Alex Castro fue bajísimo y marró lo que pudo haber sido el 2-0 tras una muy buena habilitación de Zabala que lo dejó cara a cara con el arquero rival, Lucas Hoyos.

La opción de Alfonso Trezza por la otra banda, fue más de lo mismo. Reiterado en su juego, superado por la marca rival, y casi sin colaborar en ofensiva, se entreveró solo. Y Repetto no tiene otras individualidades para suplantarlos a él o a Castro, ya que Brian Ocampo, por ejemplo, está lesionado.

¿De qué adoleció Nacional? Le faltó mayor elaboración de juego. A su vez, Gigliotti tocó más la pelota, pero no estuvo tan fino como en otras ocasiones, pese a ser otro de los mejorcitos en un plantel que no mostró un juego efectivo.

El rival se adueñó de la pelota y sorprendió al equipo de Pablo Repetto ya de entrada. Yonathan Rodríguez sumó una nueva amarilla a los pocos minutos de iniciado el juego y luego siguió en cancha a otro ritmo. No es el mismo de hace un mes atrás, y se nota mucho.

Tampoco lo acompañó bien Felipe Carballo en la marca en una zona crucial del campo de juego como el mediocampo.

Así, el equipo se expuso más. Dejó abierta la puerta a generar errores no forzados.

Vélez jugó muy bien contra la presión, algo que Nacional no pudo.

El equipo de Repetto no tuvo buenas individualidades, más allá de que estuvo cerca de al menos empatar con ese gol de penal de Gigliotti.

En defensa, se sintió mucho la ausencia de Leandro Coelho, ya que Mathías Taborda no solo perdió el mano a mano con Matías De los Santos en el segundo gol rival, sino que se desordenó varias veces.

Vélez fue muy superior en todo. En dinámica, en gestación de juego, en llegada y precisión.

Nacional quedó a un paso del abismo y ya no depende de sí mismo para clasificar en la Libertadores. La ilusión aún está viva, pero depende de otros resultados. Ganándole a Bragantino el próximo martes, al menos se mete en la Copa Sudamericana, lo cual, a esta altura y como ha jugado el equipo, no es tan mal negocio.