Así quedó la tabla del grupo de Nacional y mirá los resultados que le sirven para clasificar

Nacional perdió una chance tremenda de acercarse a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América tras perder en la hora 3-2 como local ante Vélez Sarsfield.

Los albos se habían puesto en ventaja con un lindo gol de Diego Zabala, pero luego perdieron las riendas del compromiso.

De esta forma, Nacional quedó último en la tabla de posiciones y ahora le resta un encuentro como local en el Gran Parque Central. En el otro partido de la llave, Estudiantes le había ganado de visita 1-0 a Bragantino el martes.

Equipo Pts J G E P GF GC Estudiantes 13 5 4 1 0 8 1 Bragantino 5 5 1 2 2 5 6 Vélez Sarsfield 5 5 1 2 2 8 11 Nacional 4 5 1 1 3 4 7

El próximo partido de Nacional cerrará el grupo como local contra Bragantino el martes en el Gran Parque Central a la hora 19.15.

Ahora, los tricolores no dependen de sí mismos, ya que tendrán que ganarle a los brasileños, y que Vélez no supere como local a Estudiantes en la última fecha. Si sucede eso, Nacional no clasificará a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Si no gana, además, corre serio riesgo de clasificar incluso a la Copa Sudamericana como tercero en el grupo, siempre dependiendo de lo que suceda con Vélez.

Si Nacional vence a Bragantino, clasifica al menos a la Sudamericana.