Pablo Repetto: "Fue una dura derrota; si no estás en todos los detalles, terminás pagando"

El director técnico de Nacional, Pablo Repetto, habló en conferencia de prensa luego de la derrota ante Vélez Sarsfield que lo deja complicado en el grupo, en la última posición, por más que aún tiene chances de clasificar, aunque muchas menos, a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

“Fue una dura derrota, sobre el final lo terminamos perdiendo. Ellos nos superaron en el primer tiempo, después el equipo fue de menos a más porque cuando Vélez convirtió, se había emparejado el partido, nos habíamos parado de otra manera, logramos lo más difícil que era empatar, y estuvimos cerca en dos ocasiones de ganarlo, pero lamentablemente en la última jugada nos convirtieron. Nos duele pero todavía no están las cartas echadas, aún nos queda un partido más. Depende de nosotros para seguir en un torneo internacional y dependemos de otros para seguir en la Libertadores”, comenzó diciendo el entrenador tricolor.

A su vez, explicó que "sin reprochar a los jugadores, cuando hicimos el empate, llamé a Otormín y Zabala para que trabajaran por las bandas porque ellos iban a estar ansiosos. Eso de querer ganarlo nos llevó al desorden y estuvimos cerca de ganarlo, y nos faltó un poquito triangular más y pensar que quizás el empate nos servía. Quisimos ganar".

"Nos convirtieron de un tiro de esquina y es algo que está en el debe. Contra esta clase de rivales, es algo muy importante que te hace ganar o perder, o pasar o no, y hoy pagamos caro. No sé si no hubo falta a Laborda antes del tiro de esquina", añadió el DT albo.

"Esto es Copa Libertadores y es un partido durísimo. Vélez en juego había superado prácticamente a todos. Quizás no había tenido la contundencia en los encuentros anteriores y viene de menos a más. Habíamos visto que ellos son muy intensos en el primer tiempo y después van mermando, y fue un poco lo que pasó hoy. Este nivel es muy exigente y si no estás en todos los detalles, terminás pagando y eso fue lo que pasó", expresó.