Nacional vs Metropolitanos EN VIVO: en busca de avanzar entre los 16 mejores de América

Nacional aparece en el top 10 de los clubes que más dinero ingresaron por concepto de premios de la Copa Libertadores desde 2016 a la fecha.

Se ubican el 9° puesto del ranking con US$ 30.600.000

En 2016 recibió US$ 3.5 millones, en 2017 US$ 2.550.000, en 2018 US$ 3.735.000, en 2019 US$ 4.050.000, en 2020 US$ 5.550.000, en 2021 US$ 3.5 millones y en 2022 US$ 4.1 millones.

Si este miércoles le gana a los venezolanos podrá sumar US$ 300.000 más y US$ 1.250.000 por avanzar a octavos de final.

Desde el 2016 hasta 2022, Flamengo, vigente campeón del torneo continental, recibió US$ 69,7 millones, mientras que Palmeiras (campeón en 2021 y 2020) cobró en ese período US$ 69,4 y el argentino River (campeón de 2018) percibió US$ 49,5 millones, según la entidad del fútbol sudamericano.