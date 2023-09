Náutico venció a Old Ivy y se clasificó a las semifinales del Uruguayo de hockey

Náutico derrotó a Old Ivy en el arranque de los playoffs del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en mujeres y logró su lugar en semifinales donde será rival de Carrasco Polo.

El equipo de Martín Ocampo ganó el sábado 2-0 como visitante a Ivy y el domingo, en Cancha Celeste, empató 1-1 para liquidar la serie por 3-1.

Manuela Vidal y Jimena García marcaron en el primer partido los goles mientras que en la revancha anotó Lucía Laborde de penal contra uno de Carolina Vega.

Gentileza Manuela López Lupe Curutchague, joven talento de Náutico y Las Cimarronas

María José Correa, una de las referentes de Old Ivy, se mostró orgullosa de su equipo y realizó una crítica al hablar de "factores externos que nunca van a cambiar".

"Fin de un año increíble con esta familia que la elijo una y otra vez. La resiliencia, la entrega y el cuidarnos unas a las otras no se negoció nunca. Pero si no se trata de eso, ¿de qué se trata? Nos vamos con gusto amargo por los resultados y por factores externos que nunca van a cambiar. Pero felices por demostrar una y otra vez que somos de otro planeta, este grupo humano no existe en ningún lado. En la buenas y en las malas siempre codo a codo con mi equipo. Que la cuenten como quieran. Siempre @hockeyoldivy", escribió en su cuenta de Instagram.

Gentileza Manuela López

Chiara Curcio marcada por Rafaela Salustio y Belén

En Ivy generó molestias el arbitraje. Se reclamó falta en ataque en la acción que terminó en penal en el partido del domingo y también que se mostraron solo tarjetas para su equipo y ninguna para Náutico.

También hay malestar con el hecho de que la fecha del otro cruce de cuartos de final, entre Woodlands y Old Christians, fue cambiada para que el entrenador de uno de esos equipos y la golera pudieran viajar a Argentina a jugar el Provincial sub 14 cuando Old Ivy había hecho el mismo pedido el año pasado y no le fue concedido el cambio de fecha.

Woodlands vs Old Christians por un lugar en semis

Woodlands y Old Christians jugarán este martes a la hora 21 en cancha de Old Christians y jugarán la revancha el jueves, a la misma hora, en cancha de Woodlands.

El ganador chocará con el bicampeón Old Girls en semifinales.

Dicha instancia se jugará el sábado 7 y domingo 8 de octubre, al igual que la Copa de Plata que disputarán los tres que no entraron a playoffs: Yacht, Old Sampa y Biguá.

Tabla de goleadoras