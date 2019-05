Negocio a medias: Nacional reservó jugadores para el clásico, pero terminó segundo

Álvaro Gutiérrez reservó anoche frente a Cerro Porteño a 10 titulares para enfrentar a Peñarol el domingo en el Campeón del Siglo por el Apertura y ese fue un síntoma claro de cuál es su principal objetivo en la presente semana. Antes del empate 1-1 contra el equipo paraguayo ya estaba clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores y lo que determinó el encuentro que se jugó en el Gran Parque Central fue el primer y segundo lugar en la tabla de posiciones del grupo E. Nacional terminó segundo y espera a uno de los primeros de los otros grupos tras el sorteo que será el próximo lunes y definirá de visitante.

De los seguros titulares frente a Peñarol, el técnico incluyó este martes en el equipo a Felipe Carvalho porque de los dos zagueros titulares es el que estaba mejor físicamente (Guzmán Corujo salió sentido en el partido pasado contra Progreso). Los demás seguramente estarán entre los suplentes en el clásico.

Gutiérrez también puso a Santiago Rodríguez, pero ya sabía que no lo va a tener el fin de semana porque se va con la selección al Mundial sub 20. Y este es todo un tema para los tricolores, porque no será fácil reemplazarlo.

Ayer, durante un primer tiempo de escaso nivel futbolístico, frío como la noche, el juvenil generó las únicas dos oportunidades que tuvo Nacional. A los 15 minutos metió una gran asistencia para Sebastián Fernández, cuyo remate se perdió afuera. Y a los 36, terminó una jugada colectiva con un disparo que atajó el golero con cierta dificultad.

Cuando Gutiérrez decidió sustituirlo, los hinchas se pusieron de pie en las tribunas para aplaudirlo con cierta nostalgia porque no lo podrán ver el domingo en el partido más importante del semestre.

La duda para el domingo es quién lo reemplazará. Es posible que sea Matías Zunino, ingresando Guillermo Cotugno al lateral. Ahora, si el técnico pensó en definirlo durante el partido de anoche, no debe de haber sacado muchas conclusiones buenas. Mathías Cardacio y Felipe Carballo no tuvieron un buen partido, así como tampoco Sebastián Fernández jugando por uno de los costados. La poca generación de juego hizo que la pelota no le llegara nunca bien jugada a Octavio Rivero.

El que se encargó de mover un poco la ofensiva tricolor en el segundo tiempo fue Rodrigo Amaral. Desde su ingreso Nacional fue más punzante y logró el empate con un formidable tiro libre suyo. Cerro Porteño se había adelantado en el marcador de la misma forma, con un remate de pelota quieta de Arzamendia.

También colaboró Kevin Ramírez, aunque falló dos oportunidades claras para convertir. El delantero volvió a jugar por la banda, después que el sábado frente a Progreso, actuando de centrodelantero, marcó tres goles.

El partido no tuvo un clima de Copa, aunque hubo momentos de tensión entre los jugadores. Desde las tribunas los hinchas se encargaron de alentar al equipo pensando en el próximo domingo y la forma en que el DT movió el equipo en los últimos dos partidos, lo dejó claro: lo que importa es el clásico.

NACIONAL 1

Esteban Conde

Agustín Sant’Anna

Marcos Angeleri

Felipe Carvalho

Alvaro Pereira

Mathías Cardacio

Joaquín Arzura

Felipe Carballo

Santiago Rodríguez

Sebastián Fernández

Octavio Rivero

DT: Álvaro Gutiérrez

CERRO PORTEÑO 1

Juan Pablo Carrizo

Juan Escobar

Marcos Cáceres

Juan Camilo Saiz

Santiago Arzamendia

Oscar Ruiz

Mathías Villasanti

Marcelo Palau

Federico Carrizo

Joaquín Larrivey

Nelson Haedo

DT: Fernando Jubero

Cambios en Nacional: 55’ Mathías Laborda x Carvalho y Rodrigo Amaral x Cardacio y 72’ Kevin Ramírez x Rodríguez

Cambios en Cerro Porteño: 69’ Diego Churín x Haedo, 74’ Hernán Novick x Carrizo y 84’ Jorge Benítez x Larrivey

Cancha: Gran Parque Central

Juez: Alexis Herrera (Venezuela)

Goles: 45+1 Arzamendia (CP), 58’ Amaral (N)

Amarillas: Pereira, Angeleri, Arzura (N)

POSICIONES GRUPO E

Equipos Pts J G E P Dif. Goles

Cerro Porteño 13 6 4 1 1 5

Nacional 13 6 4 1 1 3

At. Mineiro 6 6 2 0 4 -4

Zamora FC 3 6 1 0 5 -4