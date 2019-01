Netflix reveló que tiene 139 millones de suscriptores en todo el mundo

Netflix cerró 2018 con 139 millones de suscriptores en todo el mundo (58,5 millones de ellos en EEUU) y experimentó un crecimiento de más de 20 millones de clientes en el mercado internacional (6 millones más en Estados Unidos). En cuanto a los ingresos anuales, Netflix facturó en 2018 US$ 15.794 millones, sustancialmente por encima de los US$ 11.692 millones ingresados entre enero y diciembre de 2017.

Los resultados se publicaron este viernes después de que el pasado 15 de enero la compañía anunciase que incrementará sus precios de suscripción entre un 13 y un 18 % en varios de los mercados en los que opera, entre ellos Estados Unidos y varios países latinoamericanos y caribeños. La empresa decidió cambiar sus tarifas después de haber invertido mucho dinero en los últimos años para mejorar su oferta frente a la competencia de HBO, Hulu y Amazon. La oferta básica pasará de US$ 7,99 a US$ 8,99 y su suscripción más completa, que permite ver los programas en cuatro pantallas a la vez y en muy alta definición, costará US$ 15,99 en lugar de US$ 13,99.

En el cuarto trimestre del ejercicio 2018, la compañía estadounidense incrementó su volumen de negocios en más de un 27% hasta los US$ 4.187 millones, unos ingresos levemente inferiores a las previsiones de Wall Street.

Solo en el último trimestre, la plataforma logró más de 8,8 millones de abonados. Sin embargo, su rentabilidad se vio afectada por la financiación de producciones originales para atraer a más clientes.

A pesar de los datos positivos, el margen de beneficio de la empresa, el dinero que guarda una vez descontados los gastos, cayó al 5,25% en el cuarto trimestre, frente al 7,5% del año anterior, "debido al gran número de títulos estrenados durante el trimestre", explicó Netflix. El margen del 10% conseguido en todo el año cumplió, sin embargo, con las expectativas de la compañía californiana.

"Nuestro plan multianual consiste en seguir aumentando de forma significativa nuestra oferta, mientras incrementamos más rápidamente nuestro volumen de negocios", aseguró.

Entre las producciones financiadas por Netflix están las series "Stranger Things", "The Crown" y "Orange Is The New Black", así como "Roma", la película de Alfonso Cuarón que acaba de recibir los Globos de Oro a la mejor cinta extranjera y al mejor director.

Fuente: AFP y EFE