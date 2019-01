El método de Marie Kondo para organizarse mejor en el trabajo

¿Cuándo está en su oficina o trabajando en su casa, siente estrés, enojo e incomodidad, a pesar de que el trabajo que haga no sea desagradable? Tal vez la forma de organizarse o el desorden pueden ser la causa.

Trabajar en espacios desordenados y sin ningún tipo de organización no solo dan mala apariencia, sino que influye en el bienestar personal porque roban la tranquilidad, fluidez de ideas y generan caos, sobre todo si trabaja desde su casa.

“Básicamente, cuando pones tu casa en orden, también pones en orden tus asuntos y tu pasado. Como resultado, podes ver con claridad lo que necesitas en tu vida y lo que no, lo que debes hacer y lo que no”, explica Marie Kondo, experta organizadora japonesa conocida como la gurú del orden.

Desde pequeña, Marie lucha con el desorden, el cual le brinda bienestar y con el objetivo de ayudar a las personas a sentirse igual, tanto en su casa y trabajo, comparte su método KonMari, que consta de diferentes lecciones para ordenar y tener mejor organización.

A través de su libro La magia del orden y su serie recién lanzada en Netflix ¡A ordenar con Marie Kondo!, plasma la importancia de ser ordenados, aprender a desechar lo innecesario, agradecer por las cosas que se tuvieron y deben irse, así como quedarse con aquellas que nos hagan sentir amor.

“El método KonMari no es una simple serie de reglas sobre cómo clasificar, organizar y desechar cosas. Es una guía para adquirir la mentalidad correcta y así crear orden y volverse una persona organizada”, explica.

La autora asegura que cuando se adopta el método, las personas no vuelven a ser desorganizadas, pero ¿cómo llevarlo a cabo?, hay algunos puntos que se pueden seguir para lograrlo.

Asigne un lugar para cada cosa

Comience eligiendo un lugar para colocar cada cosa. Aunque parece complicado, así sabrá qué conservar y qué desechar. La razón de que cada objeto deba tener un lugar es porque la existencia de un objeto sin un sitio propio multiplica las posibilidades de que su espacio vuelva a desordenarse.

Una vez que utilice un artículo como lapiceras, recordatorios o archivos, vuelva a colocarlos en su lugar y no los deje en otro lugar que no sea el suyo.

Primero deseche, luego guarde

Cuando aprende a elegir sus posesiones de modo adecuado, solo se quedará con lo que cabe perfectamente en el espacio con el que cuenta. Ésa es la verdadera magia de la organización.

Por ello, lo recomendable es tirar las cosas que no necesita, ya que así será fácil decidir dónde deben ir las cosas porque sus posesiones se habrán reducido a una tercera o cuarta parte de las que tenía al principio.

Por lo contrario, no importa cuánto se esfuerce por organizar ni qué tan efectivo sea su método de almacenamiento, si comienza a guardar antes de eliminar el excedente, sufrirá un rebote.

El almacenamiento: busque la mayor sencillez

La clave para tener una habitación ordenada o su oficina, es buscar la máxima sencillez de almacenamiento donde pueda ver a simple vista lo que tiene.

No disperse los espacios de almacenamiento

Solo hay dos reglas que seguir: guarde todos los objetos del mismo tipo en el mismo lugar y no disperse los espacios de almacenamiento. Para ello, clasifique los artículos por tipo de objeto y por persona. También puede guardar las cosas similares en el mismo lugar o en sitios muy cercanos.

“Tener tu propio espacio te hace feliz. Cuando sientes que te pertenece personalmente, quieres mantenerlo en orden”, dice.

Nunca apile las cosas: el almacenamiento vertical es la clave

Si creía que las cosas apiladas como libros o documentos era una mejor forma de organizar, se sorprenderá al ver que lo mejor es hacerlo en vertical.

Cuando pone un documento encima de otro, el primero se aleja un poco de nuestra conciencia y, antes de que nos percatemos, nos tardamos en atenderlo o incluso nos olvidamos por completo de que existe.

“Si apilas o amontonas las cosas, acabas por tener algo que parece un espacio de almacenamiento inagotable. Las cosas pueden apilarse y apilarse una sobre otra y por los siglos de los siglos, lo cual dificulta que notemos el aumento de volumen. En contraste, cuando las cosas se almacenan verticalmente, cualquier aumento ocupa espacio y acabas por quedarte sin áreas de almacenamiento. Cuando eso ocurra, lo notarás: ‘Estoy volviendo a acumular cosas’”.

“Así como a nosotros nos gusta llegar a casa y relajarnos tras una jornada laboral, nuestras cosas suspiran de alivio cuando regresan al lugar que les corresponde”, dice Marie Kondo.

No necesita artículos especiales para guardar cosas

En el mercado hay muchos productos que prometen tener un mejor orden, pero que realmente no son tan necesarios. Puede ordenar sus cosas con elementos que ya tenga, cajas de zapatos, de plástico, frascos, entre otros. Solo busque optimizar todo lo que tenga alrededor.

Aprecie sus posesiones y guarde las que ame

La gurú del orden indica que aunque no nos demos cuenta, nuestras posesiones trabajan duro para nosotros, y desempeñan sus papeles para ayudarnos en nuestra vida.

Seguir este método permitirá cambiar la vida de las personas de forma drástica, según Kondo. “Esto ocurre con el 100% de los practicantes. Este impacto, al que llamo ‘la magia de la organización’, es fenomenal. A veces pregunto a mis clientes cómo cambió su vida tras tomar el curso. Aunque ya me he acostumbrado a sus respuestas, al principio me sorprendía. Sin excepción, la vida de quienes organizan sus espacios de manera completa, profunda y de un solo tirón”, concluye.

