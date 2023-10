"Ni en pedo": Valeria Ripoll habló sobre cuando fue vinculada sentimentalmente con Mario Bergara

La exsecretaria general del sindicato municipal Adeom y actual integrante del Partido Nacional Valeria Ripoll se refirió este jueves al supuesto romance con el senador frenteamplista Mario Bergara que se rumoreó se había producido a fines de 2022.

Entrevistada en el programa Hacemos lo que podemos, Ripoll fue consultada sobre esa situación, a la que se refirió directamente en su cuenta de X (Twitter), al responder a un comentario sobre ese vínculo con un "ni loca".

"Dije eso porque ni en pedo", comentó la política con una carcajada.

"Nunca hablé con Bergara, lo negué y dije 'ni loca' porque no es mi perfil de nada, no me atrae ni siquiera su forma de ser, su impronta, su nada. Entonces me parecía re feo que eso estuviera ahí, circulando", afirmó.

Ripoll agregó: "Siempre me va a quedar la duda, pero si dicen que dos personas están juntas y yo no lo dije, tiene que haber salido de su entorno. Entonces, con un hombre que no conozco, con el que nunca hablé, me parece que ese tipo de rumores no se tienen que generar, y esas cosas no se tienen que decir".

"Por eso sentí la necesidad de aclararlo, además que él en ese momento estaba en pareja con Blanca Rodríguez, o sea que no estaba bueno, y por eso lo aclaré", concluyó Ripoll sobre el tema.