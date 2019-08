Nike lanza el "Netflix" de los championes para niños

Aunque existen hace varios años, los servicios por suscripción se encuentran en su mejor momento y florecen diariamente. Hay plataformas de películas, música, comida, cerveza, maquillaje, complementos para el hogar, juguetes, videojuegos y ahora Nike acaba de lanzar uno de championes, en principio solamente dirigido a los niños, sobre todo teniendo en cuenta que sus pies crecen diariamente.

La modalidad básica cuesta US$ 20 por mes y da la posibilidad de que los niños cambien de championes cada 90 días. Por US$ 30 al mes, seis pares por año; y por US$ 50, reciben nuevo calzado todos los meses.

La compañía dice que "arrastrar" a los chicos a una tienda cada pocos meses para probarse championes que rápidamente dejarán de usar puede frustrar a los padres. Comprar calzado para niños a través de sitios online también trae problemas de tamaño y problemas de devolución, dicen.

"Hemos descubierto un gran punto de frustración para los padres cuando compran zapatos para niños", dijo Dave Cobban, gerente general de Nike Adventure Club, al medio CNN Business.

Por su parte, Dominique Shortell, directora de Experiencia y Retención de Producto para el naciente Nike Adventure Club, indicó al respecto que "al proporcionar calzado, siempre se trata de responder: '¿qué es lo que quieren los chicos?', pero una pregunta igual de importante es: '¿qué tipo de experiencia estamos ofreciendo a sus padres?'. Buscamos hacer la compra de calzado tan conveniente como sea posible para ellos". Los nuevos championes se podrán elegir entre más de 100 modelos diferentes.

Una vez que lleguen los nuevos habrá posibilidad de quedarse con los anteriores, aunque también se ofrece la opción de regresarlas a Nike Adventure Club para que se donen o sean reciclados, una alternativa de negocio que se está poniendo muy en boga entre las marcas de calzado deportivo.

En caso de que el tamaño no sea el correcto, cada envío del Adventure Club se puede devolver una vez que llega la caja. Los usuarios tienen la posibilidad de seleccionar inmediatamente un nuevo calzado sin esperar a que Nike reciba la mercancía que no funcionó la primera vez.

Además de los championes, el paquete incluye "exclusivas guías de aventura", creadas a partir de una colaboración entre Nike y la organización sin fines de lucro KaBoom, con juegos y actividades al aire libre que los padres pueden hacer con sus hijos, tal la "misión" de la mencionada ONG teniendo en cuenta que cada vez los menores de edad juegan menos.

Los planes se pueden cancelar en cualquier momento y actualmente existe una lista de espera para poder entrar en el club. Según Nike, necesitan añadir a nuevos clientes poco a poco para poder garantizar el mejor servicio. Esta iniciativa puede ser la antesala de la creación de un servicio de suscripción para adultos y corredores, una posibilidad en la que Nike lleva trabajando alrededor de un año, aprovechando fundamentalmente que los corredores de maratón deben renovar sus zapatillas con frecuencia.

"Empezamos a ver que hay otros atletas que tienen problemas que podrían resolverse fácilmente a través del modelo de suscripción; esta iniciativa es el inicio de algo muy emocionante para la marca" dijeron al respecto de la novedad. Aunque no se trata del mismo modelo de negocio, otras marcas de ropa deportiva ofrecen también algún tipo de servicio "a domicilio".

Under Armour lanzó un programa mediante el cual mandan cajas con una selección personalizada de productos de la marca, mientras que Adidas cuenta con un programa llamado Avenue A, el cual ofrece a consumidoras productos de entrenamiento y running. Las acciones de Nike aumentaron alrededor de un 10% durante este año, lo que eleva su capitalización de mercado a aproximadamente unos US$ 128 mil millones.

Fuente: El Cronista - RIPE