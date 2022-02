Niños vacunados por error con Sinovac comenzaron a recibir su dosis de Pfizer en el Pereira Rossell

Cuando Daiana entró al vacunatorio del Hospital Pereira Rossell lo primero que preguntó fue el nombre de la vacuna que recibirían sus hijos. A mano derecha, en el segundo cuarto del pasillo, los esperaba la vacunadora. Al costado, sobre un estante, las inyecciones pediátricas de Pfizer ya listas.

—Esta sí es Sinovac, ¿no?— preguntó, confundida

—No. Es la Pfizer que se le da a todos los niños.

-—¡Ay! Pfizer te quise decir.

La vacunadora preguntó si los menores habían recibido una vacuna en los últimos 14 días a lo que Daiana, algo nerviosa, explicó el caso: "Ellos recibieron la Sinovac por error", le dijo, señalando a Neyén, la primera valiente de 10 años que se sentó en un sillón y preguntó en qué brazo debía recibir la nueva dosis. Luego pasó su hermano Inti, de 8, que también se vacunó, pero no quiso aceptar el helado que reciben todos los vacunados antes de irse.

Tras un error que alcanzó a 158 niños el pasado 1° de febrero en el vacunatorio de Sociedad Médica Universal, los menores fueron reagendados para que este viernes se les administre la dosis de Pfizer que originalmente debieron recibir. La gestión en la coordinación de la agenda la realizó el propio ministerio, informaron desde la cartera.

En el caso de Daiana, su solución tras el inconveniente fue llamar a la mutualista. Al no obtener respuesta, se comunicó con el Ministerio de Salud Pública y recibió un mensaje el martes con la información de la fecha y hora de vacunación.

"Elegí la Universal porque me queda a 15 minutos de mi casa. Uno iba confiado de que era la Pfizer, pero (es) una lástima. Por suerte no les pasó nada, porque estaba bien rebajada, pero sino... Me enteré (del error) por mi hermana, porque a mi sobrino también le tocó esa (la Sinovac), y la llamaron enseguida. A mí no me llamaron y dije 'ta, capaz que en una de esas zafé porque fue en distinto horario'. Al otro día, para sacarme la duda, llamé yo y me dijeron que también le habían dado la Sinovac a mis hijos", contó.

Diego Domínguez

Imágenes del vacunatorio por dentro

La madre dijo a El Observador que sus hijos no presentaron ninguna molestia luego de vacunarse. "Ellos mucho no entienden, pero yo igual les preguntaba a cada rato si les dolía algo, y no, nada", aseguró. Pese al inconveniente, agregó, volvieron en busca de revancha: "Uno a veces capaz tiene miedo de ver la reacción, pero es por seguridad de ellos, para que no falten a la escuela y que esté todo bien".

Los 158 menores vacunados equivocadamente con la inyección china fueron reagendados para ser atendidos en el vacunatorio del Hospital Pereira Rossell, un "buque insignia", según ha subrayado el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

En el lugar fue donde se dio comienzo a la vacunación de los niños de 5 a 11 años el pasado 12 de enero. Hasta el momento hay casi 15 mil que recibieron su dosis pediátrica en ese centro.

A los vacunados por error se les administró la quinta parte de una dosis de la vacuna china, en lugar de la que les correspondía: la vacuna pediátrica Pfizer.