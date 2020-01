No es vegetariano ni vegano, lo nuevo es alimentación "basada en plantas"

Con frecuencia los términos vegano y basado en plantas se usan de manera indistinta, pero cada vez se hace un mayor esfuerzo para definir el significado de llevar un estilo de vida basado en plantas.

Según Brian Wendel, fundador del sitio Forks Over Knives en internet que aborda un “estilo de vida basado en plantas”, adoptar esta filosofía es “para personas que son muy entusiastas en cuanto al aspecto saludable” de comer alimentos de origen vegetal sin procesar.

Reynolde Jordan, quien dirige el blog sobre comida Plant-Based Vibe en Memphis, Tennessee, comentó que también es una manera de alejarse de la estricta ideología del veganismo, que exige que las personas se abstengan de comer productos animales de todo tipo.

“Cuando te clasificas como vegano, sabes que te están observando”, afirmó Jordan, quien publica recetas veganas para platillos como la sopa de quingombó de algas cajún y albóndigas de remolacha cruda con fotografías de las comidas vegetarianas que ordena en los viajes. “En mi buzón recibo mensajes directos de activistas para participar en las protestas. No soy de esos…, hice esto con el objetivo de comer mejor”.

Jordan forma parte de la creciente cantidad de consumidores conscientes de la salud que aceptan llevar un estilo de vida basado en las plantas. A diferencia de muchos veganos que adoptan una filosofía en favor de los derechos de los animales, quienes deciden llevar este estilo de vida suelen estar inspirados por las investigaciones que demuestran los beneficios para la salud de una alimentación en la que predominan las frutas, las verduras, los frijoles, las legumbres, los granos y las nueces. Sin ninguna restricción ética específica, quienes se alimentan de esa manera a menudo no tienen reparos en comprar o vestir artículos hechos de animales o probados en estos.

Cada vez se sabe más acerca del término, y aunque solo el 6% de los estadounidenses lleva una dieta vegetariana, de acuerdo con Nielsen, casi el 40% hace un esfuerzo por comer más alimentos de origen vegetal sin procesar.

La alimentación basada en plantas entra en la cultura dominante

En 2015, Beyoncé le escribió un correo electrónico a The New York Times en el que dijo: “En primer lugar, es importante que sepan que no soy vegana”. Sin embargo, ella y Jay-Z son propietarios de una empresa de alimentos junto con Marco Borges, su entrenador personal. El lugar se llama 22 Days Nutrition y promueve lo que es esencialmente una dieta vegana.

No obstante, como Borges le explicó al Times en un correo electrónico, Beyoncé toma un “desayuno diario basado en plantas” y no come carne los lunes. Entretanto, Jay-Z hace “dos comidas diarias basadas en plantas”.

La cantidad de alimentos y bebidas fabricados en Estados Unidos que usan el término “basado en plantas” en su etiquetado aumentó un 287% entre 2012 y 2018, según Mintel, una firma especializada en análisis del consumidor.

Los artículos como la carne seca, el helado y las barras de proteínas basados en plantas se están volviendo cada vez más comunes en los anaqueles de los supermercados. Las cadenas de comida rápida, incluidas Dunkin’ y Burger King, han comenzado a ofrecer opciones basadas en plantas en sus menús, como la hamburguesa Impossible Whopper.

Algunos restaurantes, como el Café Gratitude, una pequeña cadena en el sur de California, incluso han renovado su imagen como restaurantes que ofrecen alimentos basados por completo en plantas, después de haber descrito sus menús como veganos en un principio. En 2016, después de que un sitio en internet desenterró una publicación en un blog con un año de antigüedad, donde los dueños del restaurante revelaban que habían comenzado a criar y sacrificar animales en su granja familiar, muchos veganos boicotearon la cadena y se manifestaron mientras sus fundadores supuestamente recibían amenazas de muerte.

De acuerdo con Dreux Ellis, el chef jefe, al inicio de la controversia el restaurante tomó “la decisión consciente” de renovar su imagen como un local de alimentos basados por completo en plantas.

Ellis comentó que, a pesar de la abundancia de modalidades basadas en plantas que ahora están disponibles, los clientes buscan cada vez más opciones que saben que reflejan los valores veganos. En consecuencia, los trabajadores del Café Gratitude han vuelto a describir al restaurante como vegano, y se ha hablado de volver a incluir el término en su marca.

“Creemos que no perdemos nada con tratar de volver a ganarnos la confianza de la comunidad vegana”, dijo Ellis. “Estamos reclamando lo que nos corresponde por derecho”.

Las implicaciones de una alimentación basada en plantas

Thomas Colin Campbell, bioquímico de la Universidad de Cornell quien asume la responsabilidad de haber acuñado el término “basado en plantas”, aseguró que se le ocurrió la frase para ayudar a presentarle su investigación sobre este tipo de alimentación a sus colegas de los Institutos Nacionales de la Salud en 1980.

“Quería enfatizar que mi trabajo y mis ideas provenían por completo de la ciencia y no de ninguna especie de consideración ética o filosófica”, comentó.

Ahora Campbell defiende una “alimentación basada en alimentos de origen vegetal sin procesar”, a la que llamó así para marcar la diferencia entre las plantas sin procesar más nutritivas y los alimentos procesados como las hamburguesas de verduras. Afirmó que se ha dado cuenta de que el término se ha popularizado desde la publicación de la edición de 2016 de su libro The China Study, que sintetiza sus descubrimientos derivados de una encuesta realizada a 6500 chinos respecto a sus hábitos alimenticios y estilo de vida. Los resultados del estudio sugirieron que llevar una dieta basada en plantas podría ayudar a reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer y algunas enfermedades.

No obstante, no todo el mundo cree que comer solo plantas siempre es saludable. “Siempre que eliminas todo un grupo de alimentos o varios grupos de alimentos, hay una señal de alarma que anuncia un posible trastorno en la mentalidad alimentaria”, comentó Vandana Sheth, una dietista certificada y portavoz de la Academia de Nutrición y Dietética. “No siempre es el caso, pero es importante determinar cómo obtener todos los nutrientes que necesitas para evitar enfermedades crónicas derivadas de tu elección alimentaria”.

The Game Changers, un documental que se estrenó en Netflix en 2019 acerca de las dietas basadas en plantas y el desempeño deportivo, ha ampliado el atractivo de este tipo de dietas y ha generado críticas por algunas de sus declaraciones respecto a la salud.

De acuerdo con Joseph Pace, productor y escritor del documental, los movimientos del veganismo y el vegetarianismo conllevan connotaciones del estilo de la Nueva Era o propias de los activistas de PETA, que no siempre encuentran aceptación en los espectadores masculinos.

“Si usamos el término ‘basado en plantas’, las personas sienten que no se están uniendo a un grupo específico para comer cosas muy específicas”, aseguró.

El problema de las etiquetas

Yovana Mendoza Ayres, la videobloguera conocida anteriormente como Rawvana (un juego de palabras que alude a lo crudo), era una celebridad del creciente mundo del veganismo en YouTube, hasta que fue captada comiendo pescado en otro video de YouTube este año.

El contragolpe fue veloz. El “Fishgate”, o el escándalo del pescado, como se le conoció a la controversia resultante, detonó una oleada de comentarios de indignación y videos sermoneando a la influente de 30 años por engañar a sus seguidores.

En un video de disculpa titulado This is what is happening (Esto es lo que está pasando), Ayres afirmó que comenzó a comer carne después de haber presentado una serie de problemas de salud incluyendo un trastorno gastrointestinal y la pérdida de su menstruación, que ocurrió después de terminar un tratamiento de depuración de 25 días a base de agua, en el que no tomó otra cosa que no fuera agua. En una entrevista, añadió que había planeado contarles a sus seguidores que había abandonado su alimentación estrictamente vegana de alimentos crudos, pero “no quería que la opinión de otras personas afectara mi transición”.

Durante los meses posteriores a su disculpa, media decena de influentes famosos han alborotado al internet vegano al renunciar al veganismo después de asegurar que sufren de complicaciones de salud a causa de su dieta. Ayres, quien ahora usa su nombre de pila en línea, comentó que conforme ella y otros videoblogueros han abandonado el veganismo, ha notado un mayor debate respecto a lo que significa ser vegano, a diferencia de llevar una dieta basada en alimentos de origen vegetal.

“Muchos de nosotros usábamos el término vegano porque era una forma de comunicar que solo comíamos plantas –dijo–. Tal vez después de vernos, las personas estén aprendiendo a no etiquetarse a sí mismas o a su alimentación”.

