“No habían sido días muy buenos para mí”: el estado de ánimo que Recoba reiteró en conferencia y por qué no habló con Tenfield

El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, mencionó en la conferencia de prensa que no tuvo “días muy buenos” a nivel personal en la semana previa al partido ante Progreso del pasado sábado, en el que los tricolores empataron 0-0 en el Gran Parque Central.

En ese sentido, también explicó por qué no habló con VTV Plus tras ese encuentro, como lo hace habitualmente, algo que llamó la atención.

“El otro día, como vengo hablando seguido y hay siempre una obligación de hablar con Tenfield, pero bueno, capaz que no habían sido personalmente días muy buenos para mí, eso lo sentí yo y en el equipo, que no fue un partido que lo disfrutamos, como he disfrutado hasta ahora. Son esos días o esas semanas que a veces las cosas no caminan como uno quisiera y preferí no hablar", dijo Recoba en la conferencia de prensa de este miércoles, en la previa del clásico ante Peñarol del próximo viernes a las 16:00 en el Campeón del Siglo.

Leonardo Carreño

Álvaro Recoba

"A veces, y esto lo digo en lo personal, cuando uno no está bien por muchos factores, no ayuda al grupo de jugadores. Es la vida y tenemos que seguir para adelante”, agregó el DT, sin dar mayores detalles.

Recoba también agregó, en otra parte de la conferencia, que ante Progreso “faltó energía”.

“Fue una semana, en parte mía, de confusión, rara, no me sentía bien… Pero podíamos haber ganado igual”, dijo.

Consultado sobre esa confusión, señaló: “Porque yo no me sentía bien. No estaba bien... Esto sigue, vamos hacia adelante”.

Referí consultó a fuentes de Nacional para conocer si el entrenador había tenido algún contratiempo que lo haya afectado y desde los albos señalaron que no hubo nada puntual.