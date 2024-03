Recoba confirmó que ya tiene el equipo de Nacional para el clásico ante Peñarol y solo espera para despejar una duda este jueves

El entrenador de Nacional, Álvaro Recoba, habló este miércoles en conferencia de prensa previa al clásico de Peñarol del próximo viernes a las 16:00 en el Campeón del Siglo y dijo que solo tiene una duda en su equipo para ese partido.

“Ya con el equipo definido, con el caso puntual de Luis que esperaremos hasta mañana”, señaló, en referencia al golero Luis Mejía, quien se recupera de un desgarro y será evaluado este jueves.

“Luis ayer entrenó un poquito más. Es la verdad, esa es la duda que tenemos. Si no está Luis, ataja Nacho (Ignacio Suárez) porque hoy es el segundo”, comentó. “Tenemos a Facundo Machado que lo hizo muy bien también cuando jugó”.

“Hay ciertos jugadores que se pueden esperar. Si Luis fuera un puntero o un 5, capaz que ya estaba descartado porque la lesión no lo deja moverse en cancha, pero el arquero es diferente”, explicó.

Foto: Leonardo Carreño.

Álvaro Recoba

Con respecto a Suárez, destacó que lo tuvo en Tercera todo el año pasado. “Nacho ha crecido mucho, nos da seguridad, confianza, y si le toca lo va a hacer de buena manera”. “Por ese lado estamos tranquilos, esperando por Luis y si está bien va a jugar él y si no está él va a jugar Nacho”, señaló.

El balance del partido ante Progreso y cómo está él en lo anímico

“El otro día, como vengo hablando seguido y hay siempre una obligación de hablar con Tenfield, pero bueno, capaz que no habían sido personalmente días muy buenos para mí, eso lo sentí yo y en el equipo, que no fue un partido que lo disfrutamos, como he disfrutado hasta ahora. Son esas semanas que a veces las cosas no caminan como uno quisiera y preferí no hablar", dijo Recoba.

"Mirando el partido con más tiempo, hemos jugado partidos peores que los del otro día y hemos ganado. El otro día fue un partido que no me deja contento, porque perdimos dos puntos, quizás los dos primeros puntos que no teníamos que haber perdido. Pero bueno, pasamos raya enseguida y estoy convencido de que aprontamos el clásico de la mejor manera”.

"Lo que veo que el equipo siempre ha ido para adelante, a veces jugando mejor o peor, y esa es la tranquilidad que yo tengo, de que el equipo va", destacó.

"A veces, lo digo en lo personal, cuando uno no está bien por muchos factores, no ayuda al grupo de jugadores. Es la vida y tenemos que seguir para adelante. Pasó el partido, vinimos enseguida el domingo. Quedamos en el debe con el resultado, también un poco con el juego, pero con el resultado sobre todo porque era un partido para ganarlo. Pero no hay mucho para lamentarse, tenemos el viernes el clásico y vamos a hacer todo lo posible para traernos la victoria, no va a ser fácil pero hemos trabajado para eso y lo venimos haciendo de buena manera.

Así ve a Peñarol

Recoba también fue consultado sobre qué es lo que más le “ocupa” del juego de Peñarol. “Es un equipo muy dinámico de mitad de cancha para adelante. Es un equipo que no da muchas referencias, tiene dos atacantes que se mueven mucho, que han hecho muchos goles y se entienden bien. Como los nuestros. Tiene por afuera gente que va, que se propone”, indicó.

“Pero al final de cuenta son once contra once. Nosotros tenesmos lo nuestro. Intentaremos ver cómo estar atentos a ciertas situaciones y después, sabiendo que tenemos jugadores que son peligrosos. Preocuparme no, si hacer hincapié de que precisamos un equipo intenso y concentrado. En los clásicos, los equipos que son intensos y concentrados, los detalles a veces marcan una victoria o una derrota”, señaló.

“Un grupo selecto contra un estadio”

El DT tricolor también contó cómo será el partido en el Campeón del Siglo, donde no habrá hinchas de Nacional.

“Estoy convencido de que estamos bien, que vamos a enfrentar a un equipo que viene con puntaje perfecto, y que se va a encontrar con un equipo que viene con algunos altibajos, pero también con buenos jugadores como somos nosotros”, dijo.

“Me preocupa que mis jugadores y nosotros estemos a la altura, porque al final de cuentas vamos a ser un grupo selecto de Nacional, que va a estar contra un estadio. Y seguramente tengamos el deber de defender nosotros a toda la gente que va a estar atenta a lo que pasa”.

¿Qué quiere ver de Nacional y traerse del clásico? ¿Rebeldía?

“No, rebeldía no. Porque no tengo nada para decir de mis jugadores sobre la actitud”, respondió Recoba. “Saco el partido de Bolivia de contexto, que fuimos a sufrir y ver lo que podíamos hacer. Después, el resto de los partido, el equipo va, tiene rebeldía y coraje. Propone, intenta, va para adelante”.

“Tenemos un margen grande crecimiento”, agregó el DT tricolor. “Estoy convencido de que estamos por el buen camino. Sé que en Nacional y en los equipos grandes se necesitan las victorias, más allá de los proyectos a largo plazo (…) Logramos la clasificación a la fase de grupos (de Copa Libertadores) y tuvimos un arranque de campeonato que, dejando de lado el último partido que eran puntos ganables, por el resto estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante, no por nosotros, sino por los jugadores que tenemos”.

¿Perder el clásico lo puede dejar en la cuerda floja?

"Eso no lo sé. Es un pensamiento que podés tener y alguien más, y está bien. Es normal que los clásicos te marcan. Nosotros en los primeros clásicos del año que fueron amistoso, nosotros un poco más éramos los campeones del mundo y el rival un desastre. Y no me guío por eso", dijo. "Hay clásicos que te pueden marcar. Estoy convencido que vamos por buen camino, que tenemos un equipo para ir al Estadio de Peñarol y hacer un partido y tratar de traernos los tres puntos".

Recoba agregó que “a la gente en general le gusta la sangre, el dramatismo, porque es así y es lo que vende”.

“Yo tengo la tranquilidad que estoy haciendo todo lo posible. Después, los que nos ven día a día, mis jugadores, mi cuerpo técnico, a veces todos quisiéramos que sea todo perfecto, sé donde estoy y sé que es difícil que esté todo perfecto”, sostuvo. “Hay que ir, jugar, sin miedo a lo que venga. Me tocó la suerte de jugar algún clásico y siempre con la misma idea: los jugadores, en general, nadie se levanta y dicen ‘hoy no voy jugar bien, voy a jugar para perder’. Vos siempre jugás para ganar. Hay tres resultados posibles y nosotros vamos a ir por la victoria. Después los otros dos puede ser consecuencia de que el partido sea friccionado o que el rival juegue mejor que nosotros”.

¿El clásico se gana con mucha marca en el medio, ganando en la mitad de la cancha?

“Sí, se gana jugando, intentando jugar. Vamos a plantear un equipo que sea sólido pero al mismo tiempo, como hemos demostrado, yendo con jugadores al ataque. Lo estamos planificando así, lo tenemos en la cabeza”, señaló.

“Uno intenta probar cosas en la previa para lo que es el clásico, no nos quedaron muy buenas sensaciones y creo que vamos a poner un equipo que está muy bien. Al mismo tiempo tenemos la posibilidad de tener buen recambio, que eso es fundamental. Vamos a intentar en el medio de la cancha estar bien parados, pero sabiendo que tenemos jugadores para hacerles mal”.

Las faltas de Leo Fernández y el “murmullo” en la previa del clásico

Recoba también fue consultado por los remates de Leo Fernández, el volante de Peñarol que tiene una excelente pegada. “Nosotros tenemos claro que a cinco o seis metros del área nuestra, en esa zona no deberíamos hacer infracciones que no tengan sentido porque tiene un buen ejecutante y lo ha demostrado”, señaló. “No es más que eso".

"Es un muy buen jugador”, dijo sobre “Leo”, a quien consideró “un muy buen ejecutante de pelota quieta, lo demostró, le pega muy bien a la pelota y lo hace de muy buena manera”. “Tenemos que no hacer faltas que sean evitables”, agregó.

Con respecto al “murmullo”, dijo: “Si estoy dirigiendo a Nacional, los momentos van a estar. Si el viernes te va bien sos el mejor, si te va más o menos sos el peor, si no le ganaste a Progreso sos el peor, y si le ganaste a Always Ready por penales no me importa nada, es el mejor porque ganó… Sé donde estoy, sé lo que represento y trato de hacerlo de la mejor manera, junto a mis jugadores que son al mismo tiempo lo que me representan a mí”.