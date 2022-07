"No puede ser que un TLC, sea con quien sea, genere nuestra ruptura con el Mercosur", dijo Manini

El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se refirió al posible Tratado de Libre Comercio (TLC) con China que el gobierno comenzó a negociar formalmente y que puede provocar problemas con el Mercosur. "No puede ser que un TLC, sea con quien sea, genere nuestra ruptura con el Mercosur", advirtió Manini, en declaraciones que recogió radio Universal.

El miércoles 13 de julio el gobierno anunció que había culminado el estudio de factibilidad conjunto iniciado en setiembre de 2021.

El senador calificó de "buena noticia" que el estudio haya sido favorable, pero dijo que hasta no ver el trato, no puede "decir si es bueno o malo". "No podemos expedirnos sobre algo que no sabemos a quién va a afectar a favor y a quién va a afectar en contra", explicó.

En cualquier caso, Manini señaló que "lo prioritario" es que no haya una "ruptura con el Mercosur".

"Lo que nosotros siempre decimos: Uruguay está en el Mercosur, está en una región, lo prioritario es mantener nuestra participación en el Mercosur. Eso es lo prioritario. No puede ser que un TLC, sea con quien sea, genere nuestra ruptura con el Mercosur", declaró.

De todas formas, afirmó estar de acuerdo con que “el bloque se debe flexibilizar" y abogó por "hacer los acuerdos comerciales con la mayor cantidad posible de países". "China, por supuesto, es un país muy importante”, añadió.