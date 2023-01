Noah Schnapp de Stranger Things anunció su salida del clóset: "Soy más parecido a Will de lo que pensaba"

El actor estadounidense Noah Schnapp, conocido por ser uno de los protagonistas de la serie de Netflix Stranger Things, donde interpreta a Will Byers desde la primera temporada, anunció públicamente su homosexualidad este jueves, a través de su cuenta de la plataforma Tik Tok.

Schnapp, de 18 años, publicó un video en el que se lo ve tirado en una cama, y moviendo su boca de forma sincronizada con el audio del video, en el que una voz femenina dice "no fue tan complicado". En la publicación, además, agregó un texto que dice "cuando finalmente le dije a mis amigos y a mi familia que era gay después de estar aterrado dentro del clóset durante 18 años y lo único que dijeron fue 'ya sabemos'".

El video también incluía el comentario "supongo que soy más parecido a Will de lo que pensaba", en referencia a su personaje más conocido, que en la última temporada, estrenada en 2022, también se debatió con su orientación sexual. Aunque el guion de la serie no lo explicitó en ningún momento, las pistas fueron claras, y de hecho, Schnapp no lo duda: en una entrevista con la revista Variety de julio de 2022, consideró que Will también es gay.

@noahschnapp I guess I’m more similar to will than I thought ♬ original sound - princessazula0

"Si, creo que lo es. Obviamente, las pistas ya estaban en la primera temporada: es como que siempre estuvo ahí, pero nunca lo supimos realmente, ¿es solo que crece más lento que sus amigos? Ahora que es mayor, lo hicieron algo muy real, muy obvio. Ahora es 100% claro que es gay y que está enamorado de su amigo Mike. Pero antes, era una evolución lenta. Creo que está hecho de una forma muy hermosa, porque lo fácil sería hacer que el personaje sea gay de forma repentina", comentó en ese momento.

El anuncio de Schnapp se hizo viral, y acumuló más de 8,6 millones de "me gusta" en la plataforma de videos cortos, en menos de 24 horas. El actor será parte de la quinta y última temporada de Stranger Things, que tendrá ocho episodios y si bien aún no tiene fecha de estreno confirmada, se espera que llegue a la pantalla de Netflix en 2024.