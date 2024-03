Nueva encuesta de Equipos: Cosse alcanza a Orsi en intención de voto y hay una "fuerte paridad" en la interna del FA

Una nueva encuesta de Equipos presentada este lunes en Subrayado (Canal 10) señala que Carolina Cosse alcanza en intención de voto al precandidato Yamandú Orsi en la interna del Frente Amplio (FA) con respuestas guiadas, mientras que Álvaro Delgado se mantiene como líder en preferencias dentro del Partido Nacional.

Los colorados, sostiene la consultora, presentan una interna "muy abierta" hasta el momento.

La interna del Frente Amplio

En un escenario de preguntas guiadas –con la lista de postulantes a la Presidencia confirmada– Orsi suma 45% de intención de voto, mientras que la intendenta de Montevideo llega a 44%.

"Carolina Cosse crece, y se acerca a las posiciones de Yamandú Orsi", señala la encuestadora, que agrega que hay una "fuerte paridad" entre ambos.

Equipos Consultores

La interna del FA con respuestas guiadas

"Muchísima paridad", fueron, en tanto, las palabras que usó el director de Opinión Pública, Ignacio Zuasnábar, al presentar la interna frenteamplista en Subrayado. El sociólogo agregó que para el momento en el que se realizó la encuesta (entre el 15 y el 27 de febrero) todavía no se conocía la denuncia presentada por una mujer trans contra Orsi por hechos presuntamente ocurridos en 2014.

El escenario guiado se completa con los otros dos precandidatos frenteamplistas que suman 7% en el caso de Mario Bergara y 2% de Andrés Lima. Quienes no saben o no votarían a ninguno de los postulantes son 2% en el caso de las respuestas guiadas.

La evolución en el panorama guiado marca un crecimiento de Cosse en febrero, ya que en la medición pasada (noviembre) se posicionó en 35%.

Equipos Consultores

La evolución de las respuestas guiadas en el FA

Si se tienen en cuenta las respuestas espontáneas, Orsi sumaría 35% de las preferencias, Cosse 30%, Bergara 2% y Lima no obtendría "menciones significativas".

Equipos Consultores

La interna del FA con respuestas espontáneas

Además, "uno de cada cuatro frenteamplistas (27%) sigue sin manifestar preferencias espontáneas", según la encuesta.

La interna del Partido Nacional

Equipos también midió –de forma espontánea y guiada– cuál es el escenario dentro del Partido Nacional.

En el caso de las respuestas guiadas –con una lista de los candidatos que se presentarán en las internas blancas–, el exsecretario de Presidencia, Álvaro Delgado, suma 57% de intención de voto; la economista Laura Raffo llega a 23%; el senador Juan Sartori a 7%; el senador Jorge Gandini a 4%; y Carlos Iafigliola a 1%. En este caso, quienes responden que no saben a quién votar o dicen que no lo harán por ninguno son 8%.

Equipos Consultores

La interna del PN con respuestas guiadas y Sartori incluido

Según Zuasnábar, las posiciones dentro del Partido Nacional "básicamente se mantienen" sin importar cuál es el escenario, si es espontáneo o guiado. Además, el sociólogo sostuvo que Delgado "ha liderado en los últimos meses" y que en el último tiempo "muestra un crecimiento".

El director de Opinión Pública de la consultora advirtió que para la interna blanca la investigación sumó un nuevo escenario, vinculado a la presencia –o no– de Sartori, quien todavía no confirmó si volverá a candidatearse a la Presidencia.

En caso de que no lo hiciera, los porcentajes de los demás candidatos sufren algunas modificaciones. Si Sartori no se presenta, Delgado acumularía 58%, Raffo 24%, Gandini 9%, Iafigliola 1% y quienes no saben o no se inclinaron por ningún candidato serían 8%.

Equipos Consultores

La interna del PN con respuestas guiadas y sin Sartori

De esa manera, quien experimenta cambios más significativos sin Sartori en carrera es el senador blanco Gandini. "Dos fotos, no sabemos cuál es la definitiva", señaló Zuasnábar.

Equipos Consultores

La evolución de las respuestas guiadas en el PN

Respecto a las respuestas espontáneas –sin otorgar previamente una lista de candidatos–, Equipos señala que Delgado recoge 47%, Raffo 12%, Gandini 3%, el presidente Luis Lacalle Pou 3% (aunque está impedido de presentarse) y Sartori 1%. En el escenario espontáneo hay 1% que núclea a otros candidatos, mientras que el porcentaje de encuestados que no sabe a quién votar o no lo haría por ninguno suma 33%.

Equipos Consultores

La interna del PN con respuestas espontáneas

La interna del Partido Colorado

La competencia entre los colorados es, según Zuasnábar, la más "compleja" y "difícil" de predecir.

La complejidad, señaló el sociólogo, radica en la "cantidad de candidatos", la "escasa diferencia" entre los postulantes y el "bajo nivel de conocimiento" de los competidores. Además, subrayó "temas técnicos" relacionados con el tamaño de la muestra, más pequeña que el resto.

"Tiene todos los combos para ser atractiva pero difícil para anticiparse", apuntó Zuasnábar, quien agregó que este es el partido con más "candidatos nuevos".

En el escenario guiado, con la lista de competidores definida, el abogado Andrés Ojeda aparece primero en intención de voto con 23%. Le siguen el diputado Gustavo Zubía (22%), el expresidente del Codicen Robert Silva (21%), el expresidente de Antel Gabriel Gurméndez (13%) y el exministro de Turismo Tabaré Viera (11%).

Equipos Consultores

La interna del PC con respuestas guiadas

Guzmán Acosta y Lara, otro de los precandidatos, figura con 0% y la cantidad de encuestados que responde no saber a quién votar o que no lo hará por ninguno suma 10%.

"Todo en el PC luce como un gran entrevero. Refleja bien lo que está pasando sin candidatos que despeguen y con un nivel de indecisión importante", analizó Zuasnábar.

En el escenario espontáneo, quien lidera en intención de voto es Pedro Bordaberry (15%), a pesar de que está retirado de la actividad política y no está en competencia.

Le siguen a Bordaberry: Silva (12%), Ojeda (11%), Gurméndez (10%), Viera (5%), Zubía (3%) y Julio María Sanguinetti (2%). El expresidente tampoco está en carrera a la Presidencia. La cantidad de indecisos o que no saben a quién votar en este caso ascienden a 40%.

"Es una interna muy abierta. El candidato más mencionado no está corriendo. Hay un orden pero todos con menciones menores que Bordaberry y diferencias muy chicas", afirmó Zuasnábar.

El director de Opinión Pública también advirtió que en esta medición no entró dentro de la encuesta la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, quien en los últimos días oficializó su precandidatura. A pesar de esto último, el nombre de Ache no apareció entre las respuestas espontáneas.

Ficha técnica

La encuesta presentada este lunes por Equipos Consultores se realizó entre el 15 y el 27 de febrero de 2024, mediante entrevistas cara a cara y consultas telefónicas a celulares.

Para el Frente Amplio el margen de error, en una muestra de 546 casos, es de +/- 4,2%; para el Partido Nacional con 387 casos +/- 5,0%; y para el Partido Colorado con 180 casos +/- 7,3%.

Las preguntas aplicadas fueron las siguientes:

Como Ud. sabe en junio de este año habrá elecciones internas para elegir candidato a Presidente en cada uno de los partidos:

- Pensando en el Frente Amplio, ¿a quién preferiría como candidato o candidata a Presidente por el Frente Amplio? (Respuesta espontánea)

- Y entre los siguientes nombres, ¿a cuál preferiría? (1. Yamandú Orsi, 2. Carolina Cosse, 3. Mario Bergara, 4. Andrés Lima, 5. Ninguno de ellos, 6. No sabe/ no contesta)

- Pensando en el Partido Nacional, ¿a quién preferiría Ud. como candidato o candidata a Presidente por el Partido Nacional? (Respuesta espontánea)

- Y entre los siguientes nombres, ¿a cuál preferiría? (Categorías de respuesta: 1. Álvaro Delgado, 2. Laura Raffo, 3. Jorge Gandini, 4. Juan Sartori, 5. Carlos Iafigliola 6. Ninguno de ellos, 7. No sabe/ no contesta)

- Y entre los siguientes nombres, ¿a cuál preferiría? (Categorías de respuesta: 1. Álvaro Delgado, 2. Laura Raffo, 3. Jorge Gandini, 4. Carlos Iafigliola 5. Ninguno de ellos, 6. No sabe/ no contesta)

- Pensando en el Partido Colorado, ¿a quién preferiría como candidato o candidata a Presidente por el Partido Colorado? (Respuesta espontánea)

- Y entre los siguientes nombres, ¿a cuál preferiría? (1. Robert Silva, 2. Gabriel Gurméndez, 3. Tabaré Viera, 4. Andrés Ojeda, 5. Gustavo Zubía, 6. Guzmán Acosta y Lara, 7. Ninguno de ellos, 8. No sabe/ no contesta)