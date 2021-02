Obispo de Minas, sobre caso de abuso: "Nos alerta de que no es un tema saldado"

El obispo Milton Tróccoli dijo que la imputación al sacerdote de la catedral de Minas (Lavalleja) por reiterados delitos de abuso sexual contra dos niñas demuestra que las denuncias de este tipo no son un asunto resuelto en la Iglesia Católica y que están tomando "las medidas para que esto no suceda más".

"Son situaciones dolorosas, difíciles, y todo este tema de los abusos es muy sensible en la iglesia por todo lo que ha sucedido", afirmó Tróccoli a El Observador, horas después de la audiencia en la que la jueza Lucía Granucci admitiera los cargos presentados por la fiscalía, pero denegara que el sacerdote fuera a prisión preventiva mientas continúa la investigación.

"Estamos tomando los caminos y las medidas para que esto no suceda más, pero es un camino que todavía hay que transitar, y cada vez que aparece una denuncia como esta nos pone en alerta de que no es un tema saldado", agregó el obispo, encargado de la diócesis Maldonado - Punta del Este - Minas.

Un comunicado del Obispado difundido más temprano señalaba que el obispo se había enterado de este caso por la citación del indagado de la Justicia, y que de inmediato lo apartó del ministerio sacerdotal y dispuso que fuera trasladado al hogar donde viven sacerdotes ancianos ya retirados de la actividad.

"Esta denuncia fue puesta en conocimiento de la Justicia en setiembre de 2019, después que asumiera la diócesis en marzo. Tomé conocimiento en el correr del año, pero con todo el tema de la pandemia no había tenido ningún tipo de movimiento a nivel judicial", añadió ahora el obispo.

Consultado sobre la personalidad del imputado, dijo que no lo llegó a conocer en detalle, pero que estaba al tanto de sus "dificultades con el alcohol", y que le había dicho que se consideraba inocente. "Él sigue reafirmando su inocencia. Dice que estos hechos no sucedieron, y con esa actitud fue a la audiencia", contó.

De acuerdo a lo establecido por la fiscal Tania Vidal, el imputado mantenía "una relación de amistad" con la madre de las niñas abusadas, cuya casa solía frecuentar porque ayudaba económicamente a la familia. El cura "concurría asiduamente al hogar llevando consigo alimentos y bebidas alcohólicas", dictaminó la fiscal, según el resumen de su dictamen disponible en el sitio web de la Fiscalía.

Y fue "en esas circunstancias" en que "el imputado mediante la intimidación y el abuso de poder que ostentaba en virtud de oficiar como referente religioso de la familia, en reiteradas ocasiones realizó tocamientos de índole sexual a las víctimas".

Uno de las declaraciones de las niñas señalaba que en una oportunidad el cura entró al cuarto de una de ellas para abusarla sexualmente. "La víctima salió corriendo de su habitación aterrorizada y logró encerrarse en el baño".

Tróccoli dijo que si bien se lo apartó del ministerio sacerdotal, todavía no fue desvinculado de la iglesia porque aún no se inició "el proceso" estipulado. "Nosotros tenemos un protocolo, y todavía no comenzó el proceso para no interferir con la Justicia y que de ese modo hubiera dos procesos en paralelo, pero para cuando haya un fallo judicial se definirá si el sacerdote tiene o no idoneidad para continuar en el ministerio", afirmó.

También consideró que persiste en la iglesia "una reflexión que viene desde hace un tiempo", y que consiste en encontrar la forma de "ayudar a los sacerdotes (a) que tengan la contención necesaria, sea del Obispado o de las comunidades, para que se den las estructuras de apoyo que hacen falta para que no se den estos hechos".