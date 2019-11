Octubre marcó otro récord para importación de carne vacuna; faltará ganado para faena hasta 2021

A raíz de la fuerte demanda que tiene la carne uruguaya desde China, la reducción de la faena en Uruguay y el precio récord del ganado gordo, la importación de carne vacuna gana espacio para abastecer el mercado interno, y llegó en octubre a un nuevo récord al superar las 4 mil toneladas, según informó Blasina y Asociados.

Según pudo corroborar El Observador con datos de Aduana, durante el mes pasado se importaron 4.067 toneladas, más que duplicando el volumen de octubre del año pasado (1.693 toneladas). En el acumulado enero-octubre, Uruguay importó 25.418 toneladas peso embarque de carne vacuna, mientras que durante igual período del pasado habían ingresado 13.566 toneladas.

El 93% de la carne importada proviene de Brasil,otro 5% viene desde Paraguay y un 2% desde Argentina. Según Blasina y Asociados, en Brasil el precio del novillo cotiza a US$ 2,78 por kg a la carne, en Argentina en US$ 2,65 y en Paraguay en US$ 2,70. En tanto, en Uruguay se ubica en torno de los US$ 4,32.

En lo que va del año la tonelada importada de carne enfriada y congelada promedió US$ 4.112 CIF, lo que equivale a $ 154 por kg con un dólar a $ 37,40.

Por su parte, las importaciones en carne de cerdo tampoco dejan de crecer. En octubre de este año se importaron 3.723 toneladas, 538 toneladas más que a igual mes que el año pasado y 855 toneladas por encima de setiembre, cuando fueron 2.868 toneladas. El récord en este caso se registró en mayo cuando fueron 4.217 las toneladas de carne de cerdo que ingresaron al país.

Durante todo 2018 fueron 37.500 toneladas las importadas, mientras que en lo que va de 2019 son 34.700 toneladas.

La falta de ganado

Con valores de hacienda que siguen en alza en el mercado uruguayo, ubicándose el precio del novillo gordo en US$ 4,22 (abasto) y US$ 4,32 (exportación), la situación para los frigoríficos nacionales es compleja.

Según declaró a Búsqueda este jueves el presidente del Instituto Nacional de Carnes, Federico Stanham, la menor disponibilidad de ganado en el país va a durar “en lo que queda de 2019, todo el 2020 y buena parte de 2021”.

La semana pasada el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) impulsó un cambio en la normativa para la exportación de ganado en pie, que según entienden los operadores del sector ha sido un factor que ha incidido en la escasez de ganado, y por ende, los precios a valores históricos.

Stanham señaló en el semanario que “si la pregunta es: ¿hoy hay faltante de ganado debido a la exportación en pie?, la respuesta es sí”, pero agregó que la situación es más compleja.

“Hay falta de ganado porque la extracción es más alta de lo que nuestro sistema ganadero tolera, que debería ser de poco más del 20% anual, y se viene por arriba de eso, en casi 25% en 2017-2018. Eso fue debido a la alta faena y a la exportación en pie”, explicó el jerarca.

Hasta la semana al 19 de octubre, Uruguay llevaba exportadas 264.074 toneladas de carne vacuna por unos US$ 1.417 millones, con un incremento de 8% sobre igual período del año pasado. De ese volumen, China se llevó casi 7 de cada 10 kilos de carne que los frigoríficos sacaron por el puerto de Montevideo, con un crecimiento en sus compras del 31% este año.