Uruguay sigue rompiendo récords en importación de carne vacuna y de cerdo

Durante mayo la importación de carne vacuna alcanzó un nuevo récord al superar por primera vez las 2.000 toneladas (2.350 peso embarque), lo que implicó el tercer aumento mensual consecutivo y el mayor volumen registrado en lo que va del año, superando en más del doble al mismo mes de 2018.

Basado en datos de la aduanas, en los últimos 12 meses las compras al exterior de carne vacuna alcanzaron un nuevo récord histórico de 18.933 toneladas, por un importe equivalente a los US$ 71,1 millones. Esto implicó, según consignó Blasina & Asociados, un incremento interanual del 77% o 7 mil toneladas más importadas que el año móvil previo.

Según datos recabados por la consultora, el precio se mantiene por debajo de un año atrás a un promedio de US$ 3,77 ($ 132 el kilo), presentando un precio inferior al del año pasado y US$ 1,30 por debajo del precio por kg de exportación de la carne vacuna uruguaya (US$ 5,04).

Pero la tendencia también sigue en aumento en la importación de carne de cerdo, con números incluso superiores. En mayo ingresaron 4.216 toneladas, alcanzando casi el doble de lo importado en 2018 cuando fueron 2.300 toneladas. El precio promedio fue de US$ 2.460 la tonelada, equivalente a $ 86 el kilo para el importador. Este valor no incluye los márgenes que luego agregan los distribuidores y el mercado minorista.

A su vez, en los últimos 12 meses cerrados en mayo se importaron 39.904 toneladas de carne porcina por un total de US$ 84,6 millones, el volumen más alto desde que se tienen registros.

Los cortes más importados

En carne vacuna, los principales cortes son del trasero deshuesados: bola de lomo, nalga, cuadrada, bife angosto, bife ancho y colita de cuadril envasados al vacío. También cortes del delantero como paleta y aguja. En carne de cerdo predomina el carré.

Durante 2018, se registró un aumento muy notorio en las importaciones de carnes de vacuno, que totalizaron alrededor 16 mil toneladas, triplicando el ingreso que hubo durante 2017.

En ese marco, a fines de mayor el mercado de la carne vacuna registró la quinta suba de precio al hilo, en lo que representó para los carniceros consultados un aumento de al menos 20% para los cortes con y sin hueso en los últimos dos meses.

Ante una fuerte demanda por carne vacuna desde China, el precio del ganado gordo en Uruguay sigue al alza y parece no encontrar un techo. Esta semana la Asociación de Consignatorios de Ganado (ACG) fijó una referencia de US$ 3,81 por kilo de carcasa para el novillo de exportación con fletes cortos, mientras que la vaca gorda llegó a US$ 3,62, con una suba de 10 y 11 centavos respectivamente frente a siete días atrás. Esos valores que corresponden a negocios pactados la pasada semana.

La carne vacuna importada viene mayoritariamente de Brasil (95%), aunque también algo de Paraguay (5%). En tanto en el caso del cerdo, las compras provienen de Brasil (96%), y aparecen España, Alemania, Chile y Dinamarca (1% cada uno) aportando cortes de alto valor, informó Blasina & Asociados.