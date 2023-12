Olmos tras denuncia de Martina Casás por acoso: “Es una situación complicada, difícil, triste”

El diputado Gustavo Olmos declaró a la prensa a la salida del juzgado de Familia, en el que este martes se le dispuso una prohibición de comunicación con Martina Casás, su suplente, quien lo denunció por acoso sexual. Además se determinó una orden de alejamiento de un radio de 100 metros por un lapso de seis meses.

“Es una situación complicada, difícil, triste. No voy a declarar sobre el tema de fondo”, declaró brevemente Olmos, acompañado de su abogado, Diego Camaño, además de aclarar que continuará de licencia “hasta que el Tribunal de Conducta Política decida algo”, según consignó Telemundo (canal 12).

“Yo lo que puedo decir es que no es un caso de violencia de género. Hay denuncia en Fiscalía, no entendemos por qué la defensa de Martina ha hecho público un montón de cuestiones en contra de su propia protección y de blindar a la víctima. No vamos a hacer más declaraciones que esas”, dijo Camaño en rueda de prensa a la salida del juzgado.

“El caso está en las cámaras, (pero) el caso tiene una presentación formal. En Fiscalía no la conocemos. Acá no hay ninguna denuncia. La denunciante no solicitó medidas cautelares, el fiscal mandó el caso al juzgado de violencia doméstica”, agregó Camaño.

“No cambió la situación porque las medidas ya las había aplicado el diputado Olmos: la medida de prohibición de comunicación, el radio de 100 metros también. No tuvo ningún contacto desde el momento que tomó conocimiento”, agregó el abogado, quien confirmó que las medidas son hasta el 6 de junio.

“Nosotros no conocemos la denuncia, cuando conozca la denuncia podré tener más elementos por ahora no la he leído”, agregó.