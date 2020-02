Once semanas de bajas consecutivas en el precio del novillo gordo

El mercado del ganado gordo acumula 11 semanas consecutivas de baja, con las miradas que siguen puestas en China y en los pronósticos meteorológicos. Los productores esperan con ansiedad las próximas lluvias, que llegarían sobre este fin de semana. Se esperan precipitaciones de escaso volumen, pero estratégicamente importantes.

En tanto, comenzaron las faenas de ganado de corral con destino a la Cuota 481, con lo cual la industria quita presión de compra sobre los ganados de campo y mantiene una intención de baja de valores. Además, quedó atrás la disparidad de precios y entradas entre plantas que se registraba hace un par de semanas.

La oferta de ganado sigue siendo escasa y lo que aparece se coloca rápidamente, con entradas ágiles, de entre cuatro días y una semana.

La semana cierra con un novillo gordo que cotiza entorno a US$ 3,50 por kilo en cuarta balanza y la vaca gorda en US$ 3,30 por kilo, con variantes por calidad, peso, volumen y distancia a planta.

Las expectativas siguen puestas en cuándo regresará la demanda china por carne y a qué precios.

Por ahora los movimientos son mínimos, con una extendida paralización vinculada al coronavirus.

Desplome en la faena vacuna

La escasez de ganado gordo y la caída de la demanda de China por carne vacuna llevaron a la faena de enero a su menor valor desde 1999. Totalizó 137.851 cabezas, un 30% menos que las 199.288 faenadas en enero del año pasado. La faena de novillos fue la menor en 26 años para enero, con un total de 62.385 cabezas.

En el mercado de reposición, el primer remate del año de Lote 21, este miércoles, mostró una demanda sostenida a lo largo de la jornada de venta, prácticamente en todas las categorías.

Se registraron ajustes de precios respecto al remate de diciembre, aunque en general sin bajas pronunciadas.

Con un promedio de US$ 2,32 los terneros generales cayeron casi 5% respecto el remate anterior, pero aún así se ubicaron 10% arriba del valor registrado en febrero del año pasado, cuando promediaban US$ 2,11.

Operó la exportación en pie, con demanda por terneros enteros. Fue destacada la colocación de piezas de cría, la categoría más abundante del remate.

Mercado ovino con nuevos ajustes de valores

En ovinos aparece algo más de oferta. Hay cierta dificultad de colocación para categorías adultas, en particular oveja y capón.

Los valores se mantienen en la senda de baja, con caídas semanales de entre 5 y 10 centavos de dólar. En la grilla de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) el cordero liviano cayó siete centavos a US$ 3,61; el cordero pesado bajó dos centavos a US$ 3,75; los borregos descendieron cuatro centavos a US$ 3,62; los capones retrocedieron un centavo a US$ 3,46; y las ovejas bajaron 17 centavos a US$ 3,30.

El precio de exportación resiste arriba de US$ 4.000

La tonelada de carne vacuna exportada promedió US$ 4.013 en la semana cerrada el 1º de febrero, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 4.223 por tonelada. Y en lo que va del año se ubica en US$ 4.226, casi 24% arriba que los US$ 3.414 registrados en mismo perìodo del año pasado.

En volumen, se llevan exportadas 22.827 toneladas de carne vacuna en lo que va del año, 27% por debajo de las 31.399 enviadas al exterior un año atrás.

En carne ovina, el precio semanal de exportación se ubicó en US$ 4.454 por debajo de los US$ 5.135 de la semana anterior.

En las últimas cuatro semanas móviles promedió US$ 5.312 impulsado por un pico de precio en la semana cerrada el 11 de enero.

El acumulado anual en lo que va del 2020 se ubica en US$ 4.936 16% arriba de los US$ 4.254 de hace un año atrás. El volumen exportado registra una variación interanual mínima. En lo que va del 2020 se enviaron 1.446 toneladas frente 1.578 toneladas en igual período de 2019.