Operadores dicen que cambios en exportación en pie frena el negocio

La exportación en pie volvió a ser tema esta semana, tras una controvertida determinación que tomó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). El presidente de la Unión de Exportadores de Ganado en Pie (UEGP), Rodrigo González, salió a cuestionar duramente las medidas implementadas MGAP, por entender que cambia las reglas de juego para la comercialización de los animales en pie al exterior.

González dijo a Valor Agregado de radio Carve que la medida se trataba de una excusa para “suspender la exportación en pie”, debido a que se exigen puntos que “no se pueden cumplir”.

La nueva reglamentación deberá ser acatada por todos los diferentes actores para la habilitación de los barcos de transporte de bovinos, ovinos y caprinos. El documento abarca a la exportación de ganado en pie en general, es decir, que no fue elaborado para ningún país específicamente.

Se enumeran cambios en los controles de las cuarentenas y solicita diversos certificados –como de exención del control de sanidad o mantenimiento del buque–, así como también que el barco cuente con cepos y con instructores de animales muertos.

“Literalmente esto es un corte a la exportación de ganado en pie”, cuestionó González, que agregó que hay barcos habilitados para Australia que tampoco logran cumplir con los nuevos requisitos establecidos por la cartera.

Entre 2017 y lo que va de 2019 Uruguay exportó 869.112 cabezas de ganado

Para el gremialista, lo que “se está poniendo es una traba burocrática para impedir que se realice el negocio” y no se quiere que funcione porque se sabe que no se van a poder cumplir todos los requisitos dispuestos.

Por su parte, el ministro de Ganadería Enzo Benech defendió desde China la iniciativa de la cartera, al argumentar que Uruguay hace unos meses atrás fue “foco de fuertes críticas a nivel internacional por esos temas”.

“Yo estaba hace tres meses en Alemania cuando me llegaron mensajes muy duros que sostenían que Uruguay no respetaba las normas de bienestar animal”, recordó. Al respecto, dijo que el MGAP no emite juicio sobre la exportación en pie, aunque es un tema muy discutido y que hay que “respetar la normativa”.

“En este momento se está exportando menos ganado en pie por un tema de precios y negocios, no por la normativa que se puso”, aseguró.

En tanto, el gerente de Gladenur –el principal exportador desde Uruguay–, Mohammed Montasser, dijo a Carve que hay puntos en la normativa que no se pueden cumplir –como un cepo por piso–, que debería ser revisada.

El ejecutivo explicó que un barco que tiene autorización para entrar a Australia –de los países más exigentes- está esperando para entrar en los próximos días al puerto de Montevideo, con la nueva normativa, a pesar de que ya se está cumpliendo con un 97%, otros puntos no se pueden atender.

Por tanto, ese negocio corre riesgo si no se corrige este tema con el MGAP. En lo que va de 2019, Uruguay exportó 116.500 cabezas de ganado vacuno en pie, un número muy inferior al récord de 2018 con 420.296 animales.