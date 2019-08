Óscar Costa denunció a exeditora de Ecos por difamación e injurias

El director de campaña del exprecandidato blanco Juan Sartori, Óscar Costa, denunció por difamación e injurias a la periodista Magdalena Herrera, que trabajaba como editora del portal Ecos –propiedad de Sartori– y dejó de trabajar a principios de julio luego de que se anunciara que el medio se convertiría en un sitio de propaganda a favor de la campaña del líder de Todo por el Pueblo. Herrera alega que fue despedida "por un comunicado de prensa" pero que no puede cobrar "subsidio estatal" y asegura que ni la indemnizaron ni le pagaron la liquidación de sus haberes.

Costa informó de la denuncia en entrevista con Todo Pasa (Océano FM) y dijo que desde hace tres años que no forma parte de la empresa a la que puso en funcionamiento y eligió “hasta el nombre”.

“Sí he mantenido cerca con gran amistad hacia los periodistas y manifesté ciertas opiniones. No soy ni director ni accionista ni nada”, aseguró el dirigente blanco. Sin embargo, Herrera dijo en varias entrevistas –y reafirmó en publicaciones en su cuenta de Twitter– que tenía trato directo con Costa sobre los contenidos que se publicaban en el portal. A su vez, dijo que fue él quien comunicó que el medio cambiaría su perfil y que quienes no estaban de acuerdo debían renunciar, es decir que no se les pagaría despido.

“Yo me había negado a publicar ciertas notas, por lo que él ya sabía que yo no iba a formar parte. Por eso dio por descontado y me dijo: ‘Ya cuento con tu renuncia’”, contó en entrevista con El Observador publicada el 6 de julio, y agregó que fue sometida a “presiones” para “tener que publicar material de opinión que descalificaba a otros precandidatos”. “Yo les dije que se lo publicaba con muchísimo gusto, pero como columna de opinión y firmada. Pero ellos querían que lo publicara como información periodística. Las primeras veces logré que se publicara como opinión. Y ya las últimas veces noté que caía mal. Me empezaba a responder de mala manera: ‘Bueno, no publiques nada’”, contó.

Martin Cerchiari

Costa dijo este lunes en Todo Pasa que “eso de que era difamatorio es absolutamente falso”. “Les invitaría a todos que busquen alguna difamación en esos artículos”, sostuvo.

Minutos después, Herrera insistió en su cuenta de Twitter que Costa la llamó el 2 de julio y le dijo “que cambiaba absolutamente todo”. “Yo sí conocía a Juan Sartori, no así sus límites. Y en los últimos tiempos, cruzó todos los límites causándome un enorme daño. Como es público, se me despidió a través de dos comunicados de prensa enviados a todos los medios del Uruguay”, escribió y publicó una captura de pantalla de una conversación con Costa con material que le enviaba para publicar.

Los uruguayos no somos tontos. En las urnas, además de los programas y promesas, valoramos la honestidad de los candidatos. No tendrán que sufrirlo en carne propia como en mi caso, lo sentirán, lo palparán. Que ahora estén por "lo que nos une" no quita el enorme daño moral — Magdalena Herrera (@MagdalenaHerrer) August 19, 2019

Hace poco más de un mes, el fiscal de Corte Jorge Díaz remitió a Fiscalía el video de la entrevista del programa En La Mira de VTV en la que la exeditora de Ecos asegura que el director de campaña de Juan Sartori la presionó para que publicara en el sitio web contenido contra Luis Lacalle Pou.

Por otro lado, la fiscal Brenda Puppo citó a declarar a Herrera y Costa en el marco de las investigaciones sobre noticias falsas dentro de la interna del Partido Nacional.