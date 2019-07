Fiscalía investigará si hubo presiones para difamar a Lacalle Pou en portal de Sartori

El fiscal de Corte Jorge Díaz remitió a Fiscalía el video de la entrevista del programa En La Mira de VTV en la que la ex editora del Portal Ecos, Magdalena Herrera, asegura que el director de campaña de Juan Sartori, Óscar Costa, la presionó para que publicara en el sitio web contenido contra Luis Lacalle Pou.

En El Observador, Herrera había dicho que el contenido que se le ordenó publicar –y que no llegó a hacerlo porque se negó de forma tajante- era “difamatorio”.

Por otra parte, a partir de la próxima semana la fiscal Brenda Puppo citará a declarar a Herrera y a Costa, en el marco de las investigaciones sobre noticias falsas dentro de la interna del Partido Nacional. Uno de los casos investigados por Puppo es el de los sitios de Facebook que difundieron una página adulterada del libro Lacalle Pou, un rebelde camino a la Presidencia, en el que se acusa al líder del sector Todos de haber atropellado y matado a una mujer.

En la entrevista que Díaz remitió a la Fiscalía, Herrera afirmó que el contenido difamatorio que Costa quería que Ecos publicara estaba dirigido contra Lacalle Pou. "Me venían del comando de campaña de Sartori, no del comando de comunicación, del número dos, de Óscar Costa y me decían: 'de hoy en más tenés que publicar una nota por día hasta el 30 de junio, que te vamos a mandar, que tiene que estar entre las tres más destacadas y permanecer todo el día'", sostuvo.

Herrera fue echada del portal Ecos luego de que el martes 2 julio Costa resolviera convertir el medio propiedad del empresario Juan Sartori en un sitio de propaganda a favor de la campaña del líder de Todo por el Pueblo. "Se acabó el pluralismo. Ecos va a pasar a ser un órgano oficial de Juan Sartori", dijo Costa en una conversación con Herrera, y en nombre de Sartori transmitió que quienes "no estuvieran de acuerdo, tenían que presentar la renuncia" y que no les correspondía el despido.

El equipo periodístico, integrado por una editora, un subeditor y cuatro periodistas, se opuso en forma tajante a pasar a ser parte del aparato de propaganda del dirigente político, e interpretó la decisión como un despido indirecto. "El martes y el jueves dije que a todos les tocaba despido porque era cambios de reglas de juego porque no era hacer periodismo sino proselitismo", contó Herrera.

Luego del despido de Herrera, Ecos quedó a cargo de Enrique Lista y Martín Silva Quijano, dos asesores que durante la campaña trabajaron en el área digital y de redes sociales del empresario. Lista pasará a ocupar el lugar de Herrera, como jefe periodístico y editorial, al tiempo que Silva estará a cargo de el rediseño y la estrategia de redes sociales del portal.

La denuncia de Herrera fue recibida con “sorpresa y desagrado” por parte de dirigentes del Partido Nacional. El diputado Pablo Abdala, integrante de Alianza Nacional, dijo a El Observador que la denuncia de la periodista constituía una “muy grave” acusación de querer usar el portal para influir “con métodos de competencia electoral abyectos”. “Supongo que la justicia tendrá en cuenta estos elementos”, afirmó el legislador.

La respuesta del comando

Poco después de que El Observador informara sobre la situación en Ecos, la asesora de prensa del nacionalista Juan Sartori, Noelia Franco, se desmarcó de Costa. “En el comando de prensa existe gran malestar por no ser consultados ni informados de la situación y comunicaron que no aceptarán un cambio de relacionamiento con el portal”, señaló Franco en un comunicado, al tiempo que destacó que durante la campaña no se tuvo un órgano oficial porque “se entiende que no es necesario tenerlo”.

La asesora de Sartori señaló que “las decisiones que Óscar Costa tome a nivel empresarial y la forma cómo las comunica, son su responsabilidad” y no del equipo de prensa que ella dirige.

Este jueves el jefe de campaña de Sartori, Pablo Viana, emitió un comunicado en el que también se deslindó de la situación. “El sector político ‘Todo por el Pueblo – Partido Nacional’, no ha tenido ni tiene relación alguna” con Ecos, al tiempo que señala que “el vínculo de Juan Sartori con la persona jurídica propietaria del medio de prensa es ajeno a la tarea política”.

Así mismo agregó en relación a Costa que “las declaraciones y opiniones de integrantes de este sector político son de responsabilidad personal de quien o quienes las emiten. En consecuencia, el equipo de campaña de Juan Sartori ni el sector político que lo postuló a la presidencia de la República, tienen responsabilidad en el indicado episodio empresarial”.

Pero Costa no es uno más en el equipo de Juan Sartori. El militar retirado es la mano derecha del empresario devenido en político. Fue su socio en el armado de UAG, y también su director de campaña.

En la lista 880 que promovió a Sartori a nivel nacional en las elecciones internas Costa fue ubicado en el lugar cuatro, solo detrás de Sartori, Alem García y Verónica Alonso. Según él mismo reconoció, el militar retirado buscará de cara a octubre obtener una banca en el Senado.